Thời sự Đảng bộ xã biên giới Nhôn Mai tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 Sáng 30/8, Đảng bộ xã Nhôn Mai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, thành viên Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí Thường trực Đảng ủy các xã lân cận.

Các đồng chí chủ trì đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Nhôn Mai đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, chú trọng phát triển nông – lâm nghiệp hàng hóa gắn với chế biến. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 28 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Đồng chí Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Công tác giảm nghèo đạt kết quả rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là đường giao thông liên bản, điện, nước sinh hoạt và các công trình trường học, trạm y tế. Văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố...

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Nhôn Mai tiếp tục xác định phương châm hành động là “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển bền vững”.

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm quốc phòng – an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Về nhiệm vụ trọng tâm, Đại hội xác định: Phát triển nông – lâm nghiệp bền vững, khuyến khích sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, gắn với chế biến. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhôn Mai nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 24 đồng chí. Đồng chí Mạc Văn Nguyên, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Nhôn Mai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030.

Trong đó, Đảng bộ, chính quyền xã Nhôn Mai nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Các đại biểu dự lễ khánh thành cầu dân sinh - công trình chào mừng đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Song song với đó, Nhôn Mai cần tiếp tục tăng cường tham mưu khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân; khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhôn Mai nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.