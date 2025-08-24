Chủ Nhật, 24/8/2025
Xã Tương Dương điều chỉnh lịch tổ chức Đại hội Đảng bộ để ứng phó với bão số 5

PV 24/08/2025 10:06

Sáng 24/8, UBND xã Tương Dương đã ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 5.

Theo thông báo, Đại hội sẽ được lùi sang các ngày 28 và 29/8/2025, thay vì tổ chức vào ngày 25 và 26/8 như kế hoạch ban đầu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh bão số 5 đang tiến gần đất liền, dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn xã.

1.ảnh pv
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của UBND xã Tương Dương. Ảnh: PV

Việc chủ động điều chỉnh lịch tổ chức Đại hội không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền xã Tương Dương trong công tác phòng, chống thiên tai mà còn cho thấy sự linh hoạt, kịp thời trong điều hành, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu và các lực lượng tham gia. Đồng thời, động thái này cũng góp phần tạo điều kiện để Đại hội diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thành công theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

