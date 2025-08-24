Chủ Nhật, 24/8/2025
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo khẩn tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

Thành Duy 24/08/2025 09:29

Sáng 24/8, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát đi Công văn về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 5.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 4h sáng 24/8. Ảnh: NCHMF

Ngày 23/8/2025, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 143/CĐ-TTg về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025; ngày 23/8/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Công văn số 70-CV/TW về việc ứng phó bão số 5 (Kajiki).

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu tại các văn bản nêu trên, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng (quân đội, công an, thanh niên...) hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo,...); triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy, hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư để xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 25/CĐ-UBND, ngày 23/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do hoàn lưu bão.

