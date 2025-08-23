Kinh tế Nghệ An ra công điện hỏa tốc ứng phó bão số 5 (Kajiki) và mưa lũ do hoàn lưu bão Tối 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã ký Công điện hỏa tốc số 25, chỉ đạo khẩn trương ứng phó bão số 5 (Kajiki) và mưa lũ do hoàn lưu bão.

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế: Kajiki).

Hồi 07 giờ ngày 23/8/2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, dự báo từ chiều 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0 - 6,0m, vùng gần tâm bão cao 6,0 - 8,0m, biển động dữ dội. Vùng ven biển tỉnh Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,0m, mực nước tại Hòn Ngư cao 3,3 - 3,7m.

Trên đất liền từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Bên cạnh khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão, hoàn lưu bão dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực. Do đó, các địa phương, đơn vị không chỉ tập trung ứng phó với bão mà cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với hoàn lưu sau bão.

Đường đi của bão số 5.

Thực hiện Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã:

Chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với cơn bão số 5. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ do hoàn lưu bão; thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin về tình hình thiên tai để Nhân dân chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là đối với gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Các địa phương ven biển tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển; đặc biệt, chú ý đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Đồng thời, xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại các đảo và khu vực ven biển.

Tổ chức rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đồng thời, có phương án bảo đảm chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, nhằm ổn định đời sống Nhân dân.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, sẵn sàng ứng phó nguy cơ xảy ra chia cắt kéo dài, không để thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ.

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu cùng các đồng chí trong đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc kêu gọi và vận động ngư dân đưa tàu, thuyền về nơi tránh, trú an toàn. Ảnh: Châu Khang

Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, đặc biệt là các công trình khắc phục hậu quả bão số 3 và các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; tổ chức thường trực, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du khi xảy ra mưa lũ.

Sẵn sàng phương án bảo đảm tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó bão và hoàn lưu bão; bảo đảm thông tin thông suốt, thông tin kịp thời đến Nhân dân.

Tạm dừng, không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không thật sự cần thiết trong dịp này.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão và hoàn lưu bão, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến của bão, mưa lũ sau bão; chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp, đê điều, hồ chứa thủy lợi, nhất là công trình thủy lợi trọng điểm như hồ Bản Mồng.

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất công nghiệp, an toàn hồ, đập thủy điện, nhất là đối với các hồ thủy điện nhỏ. Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo hướng dẫn giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động chỉ đạo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho các tàu, thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, kêu gọi về nơi tránh, trú an toàn; căn cứ diễn biến và dự báo bão, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Lệnh cấm biển.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để gây rối, vi phạm pháp luật.

Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thủy lợi, thủy điện vận hành, điều tiết các hồ, đập thủy điện, thủy lợi khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các công trình, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du, không để bị động, bất ngờ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chủ động triển khai biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; bảo đảm duy trì kết nối thông suốt giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản; kịp thời khắc phục tình trạng gián đoạn thông tin liên lạc khi xảy ra bão, mưa lũ.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Điện lực Nghệ An đảm bảo cung cấp điện an toàn; kịp thời khắc phục các sự cố.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành theo chức năng quản lý Nhà nước được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai kịp thời công tác ứng phó và khắc phục khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai; kịp thời tổng hợp thiệt hại, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.