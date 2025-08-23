Thời sự Ứng phó bão số 5, Nghệ An cấm biển từ 5 giờ ngày 24/8/2025 Nghệ An cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 24/8. Các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 24/8.

Nhiều tàu, thuyền của ngư dân phường Quỳnh Mai đã vào nơi neo đậu, tránh trú. Ảnh tư liệu: T.P

Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An có Công điện khẩn về việc cấm tàu, thuyền ra khơi trong bão số 5.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện:

Cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 24/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 24/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu, thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Nghệ An có 2.918 phương tiện, với 13.240 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 10 giờ ngày 23/8: Số tàu thuyền đang neo đậu tại bến là 2.501 phương tiện, với 10.638 lao động.

Số phương tiện đang hoạt động trên biển là 415 phương tiện, với 2.599 lao động. Trong đó, số phương tiện hoạt động ở Hoàng Sa là 13 phương tiện, với 52 lao động; hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ là 195 phương tiện, với 1.603 lao động; hoạt động ven bờ tỉnh Nghệ An là 205 phương tiện, với 896 lao động; hoạt động ngoại tỉnh 2 phương tiện, với 8 lao động (vùng biển TP. Hồ Chí Minh).

Hiện nay, không có tàu cá không liên lạc được; không có tàu cá hoạt động trên vùng nguy hiểm. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5.

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế: Kajiki); Hồi 07 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, dự báo từ chiều 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao 6,0-8,0m, biển động dữ dội. Vùng ven biển tỉnh Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m, mực nước tại Hòn Ngư cao 3,3-3,7m.