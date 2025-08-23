Kinh tế Trước bão số 5, ngư dân Nghệ An tất bật về bến, tiêu thụ hải sản Sáng 23/8, cơn bão số 5 (Kajiki) hình thành và đang di chuyển nhanh vào đất liền các tỉnh miền Trung với cường độ mạnh, dự báo sẽ đổ bộ từ ngày 25/8. Trước diễn biến phức tạp của bão, tàu thuyền của ngư dân Nghệ An cấp tập trở về cảng cá để tiêu thụ hải sản và neo đậu, tránh trú an toàn. Các lực lượng chức năng khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn ngư dân không được chủ quan, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Cấp tập vào bờ, tất bật tiêu thụ hải sản trước bão

Ngư dân phường Tân Mai khẩn trương vận chuyển cá lên bờ để tiêu thụ. Ảnh: T.P

Trước thông tin dự báo, các cảng cá Nghệ An như Cửa Lò, Lạch Quèn, Lạch Cờn, Lạch Vạn, Quỳnh Phương… trở nên nhộn nhịp. Từng đoàn tàu thuyền lần lượt cập bến, đưa hải sản từ ngoài khơi vào tiêu thụ gấp rút.

Không khí nơi bến cá trở nên khẩn trương: người khiêng cá từ tàu lên bờ, thương lái nhanh chóng thu mua rồi vận chuyển bằng xe đông lạnh, trong khi các xưởng chế biến, hấp sấy cá cũng gấp rút gom hàng, hoàn tất mẻ cá cuối để kịp đưa vào kho dự trữ trước khi bão đến.

Thương lái phường Tân Mai tiêu thụ mực, cá cho ngư dân. Ảnh: T.P

Anh Nguyễn Xuân Bôn, chủ tàu cá nhỏ ở phường Tân Mai, cho biết: “Tàu tôi đi biển từ tối qua, sau một đêm đánh bắt được khoảng 25 kg mực nháy. Với giá bán 200.000 đồng/kg, thu về gần 5 triệu đồng cho hai người. Sau khi tiêu thụ xong, tôi đã đưa tàu về bến, tìm chỗ neo đậu an toàn, chờ bão tan mới ra khơi trở lại”.

Nhiều tàu thuyền của ngư dân Cửa Lò đánh bắt xa bờ đã cập cảng, mang theo nhiều hải sản có giá trị. Ảnh: T.P

Còn tàu NA 97979 TS của anh Lê Hội Chuẩn (phường Tân Mai), vừa hoàn thành chuyến biển dài 7 ngày ở vùng biển Hoàng Sa. Nghe tin bão số 5, tàu anh cùng 7 thuyền viên lập tức quay đầu về đất liền trong đêm. Chuyến này, tàu thu được hơn 10 tấn cá trỏng, cá đang được thu mua với giá 16.000 đồng/kg, cùng 5 tấn cá các loại, tổng thu gần 200 triệu đồng.

“Chúng tôi vừa tiêu thụ cá, vừa tranh thủ sửa chữa tàu, bổ sung nhiên liệu và ngư cụ để khi bão tan là có thể ra khơi ngay”, anh Chuẩn chia sẻ.

Tại cảng Nghi Thủy, phường Cửa Lò, tàu thuyền liên tiếp cập bến, mang về nhiều loại hải sản giá trị như cá bạc má, cá mu, cá cháo…

Anh Nguyễn Văn Hồng, chủ tàu cá ở phường Cửa Lò, cho biết: “Nghe tin bão, chúng tôi báo cho thuyền viên thu ngư cụ, đưa hải sản vào bờ, tranh thủ tiêu thụ để giảm thiệt hại, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền”.

Tại phường Cửa Lò, từ các thuyền đánh bắt gần bờ đến các tàu đánh bắt xa bờ đều đã được tuyên truyền, vận động, nắm rõ thông tin về cơn bão số 5. Ảnh: T.P

Không chỉ tàu lớn, những chiếc thuyền mủng đánh bắt gần bờ cũng đã chủ động vào bến. Ông Nguyễn Văn Sáng, một ngư dân lâu năm ở Cửa Lò, nói: “Nhờ có hội nông dân tuyên truyền, chúng tôi nắm rõ tình hình thời tiết. Gặp bão lớn, tốt nhất là tạm nghỉ biển để bảo toàn tính mạng”.

Lực lượng chức năng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các địa phương ven biển Nghệ An đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Trạm kiểm soát Lạch Cờn (thị xã Hoàng Mai) và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương liên tục phát thông tin, hướng dẫn cho các tàu cá.

Nhiều tàu thuyền của ngư dân Quỳnh Mai đã vào nơi neo đậu, tránh trú. Ảnh: T.P

Đối với những tàu đang đánh bắt ngoài khơi, lực lượng biên phòng yêu cầu nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn. Với tàu đã về bờ, phải tiêu thụ nhanh sản phẩm rồi neo đậu chắc chắn, tuyệt đối không ở lại trên tàu khi bão vào.

Ông Nguyễn Đình Dương - Chủ tịch Hội Nông dân phường Quỳnh Mai, cho biết: “Trên địa bàn có gần 500 tàu cá, hiện chúng tôi đang phối hợp với biên phòng, chính quyền kêu gọi toàn bộ tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, kiểm đếm đầy đủ số lượng”.

Trên bờ, các cơ sở chế biến hải sản cũng tranh thủ đợt nắng trong ngày để phơi hải sản. Ảnh: T.P

Tại phường Cửa Lò, bà Hoàng Đinh Thùy Dung – Chủ tịch Hội Nông dân, thông tin: “Chúng tôi đã thông báo rộng rãi về tình hình bão số 5, vận động bà con khẩn trương đưa tàu vào bến. Với tàu đánh bắt gần bờ, cán bộ đến trực tiếp tuyên truyền; với đội tàu xa bờ, lực lượng đã liên hệ qua bộ đàm, cập nhật liên tục trên các nhóm Zalo, Facebook để ngư dân nắm bắt. Đến thời điểm này, phần lớn chủ tàu thuyền đã nắm bắt được thông tin cơn bão, nhiều tàu thuyền đã cập cảng, neo đậu an toàn”.

Dự báo bão số 5 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây gió giật dữ dội và nước dâng nguy hiểm tại khu vực ven biển miền Trung. Ghi nhận tại các cảng cá, công tác sắp xếp, chằng chống tàu thuyền được tiến hành gấp rút.

Chính quyền và các đoàn thể phường Cửa Lò thường xuyên bám sát hoạt động đánh bắt của ngư dân, kịp thời tuyên truyền, động viên và hỗ trợ để bà con khai thác hải sản an toàn, nhất là trong những tình huống khẩn cấp do mưa bão. Ảnh: CSCC

Các xưởng chế biến hải sản cũng kết thúc sản xuất sớm để công nhân tập trung thu dọn, gia cố kho bãi. Nhiều ngư dân tranh thủ vừa tiêu thụ cá, vừa sửa chữa tàu, bổ sung nhiên liệu, chuẩn bị sẵn sàng ra khơi ngay sau khi bão tan.