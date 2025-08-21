Kinh tế Ngư dân 10 phường, xã ven biển Nghệ An có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc Theo thông tin từ Phòng Việc làm và tiền công, Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, từ ngày 1/7, Nghệ An có 10 xã, phường ven biển đủ điều kiện đưa công dân sang Hàn Quốc làm việc theo diện ngư nghiệp, ngư dân.

Cụ thể, đó là các phường, xã tiếp giáp và ven biển trên địa bàn Nghệ An gồm: phường Quỳnh Mai, Tân Mai, Cửa Lò, Vinh Lộc; xã Quỳnh Anh, Quỳnh Phú, Hải Châu, Diễn Châu, Hải Lộc, Trung Lộc.

Văn bản thông báo và lịch thi của Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ. Ảnh: Ng.Hải

Theo đại diện Phòng Việc làm, tiền công, Sở Nội vụ: Sở dĩ có sự thay đổi trên là do Việt Nam tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính nên địa bàn xã, phường ven biển có sự thay đổi so với trước. Vì vậy, các tỉnh căn cứ vào kết quả sắp xếp để báo cáo Cục quản lý lao động ngoài nước và Bộ Nội vụ về các xã, phường ven biển/giáp biển mới được đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện ngư dân.

Văn bản số 596 ngày 23/7/2025 triển khai kế hoạch hợp tác, kiểm tra tay nghề giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Chương trình hợp tác đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc (gọi tắt là Chương trình EPS) đã nhắc lại điều kiện này.

Lao động Nghệ An đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký thi tuyển sang Hàn Quốc làm việc trên lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất chế tạo đầu năm 2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Cũng theo thông báo của Trung tâm Lao động Ngoài nước, năm 2025, Hàn Quốc sẽ tuyển 1.600 lao động tại Việt Nam sang lao động theo diện ngư dân và đối tượng là công dân trên địa bàn các xã, phường ven biển/giáp biển.

Ngoài điều kiện về nơi thường trú, các ứng viên phải đạt qua kỳ thi tiếng Hàn từ 60 điểm trở lên thì mới được nhận hồ sơ, tổ chức thi tuyển 2 vòng từ ngày 30/9, muộn nhất là ngày 12/11/2025; ứng viên trúng tuyển được chọn theo điểm thi từ trên xuống đến hết chỉ tiêu.

Các lao động từ 1 trong số 10 phường xã ven/giáp biển đến đăng ký thi tuyển giữa tháng 8/2025 theo diện ngư dân sang Hàn Quốc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Dự kiến từ ngày 30/9 đến 14/10 thi vòng 1 và ngày 11, 12 tháng 11/2025 sẽ thi vòng 2. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: Sau 3 ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, từ ngày 13 đến 15/8, cả tỉnh chỉ có 428 học viên của 10 xã giáp biển/ven biển tỉnh Nghệ An đăng ký, khoảng 30% so với trước đây.

Các lao động tìm kiếm cơ hội việc làm và xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh hoạt động hợp tác đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện ngư dân, hiện, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đang triển khai Chương trình hợp tác EPS đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc trên lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, cơ khí chế tạo… Đối tượng dành cho các huyện, thị còn lại. Tuy nhiên, so với các năm trước, chỉ tiêu tuyển dụng đã giảm.

Lao động Nghệ An đến đăng ký thi tuyển sang Hàn Quốc làm việc theo diện nông nghiệp, sản xuất cơ khí đợt 1 năm 2025. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Kết quả thi tuyển đợt 1 năm 2025, chỉ có gần 500 lao động trên tổng số gần 5.000 lao động Nghệ An đăng ký dự thi trúng tuyển.

Cũng theo Trung tâm Dịch việc làm tỉnh, thời điểm cao nhất là giai đoạn 2021 - 2022, mỗi năm Nghệ An có gần 6.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc.