CẢNH BÁO: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ ở Nghệ An

PV 28/08/2025 12:11

Theo cảnh báo từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An, trong những giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các xã trong tỉnh.

Trong 06 giờ qua (từ 02 giờ ngày 28/08 đến 09 giờ ngày 28/08), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động: Quỳ Hợp: 70.2mm, Châu Thái: 49.2mm, Châu Quang: 42mm, Châu Cường: 40.4mm...

Ảnh minh hoạ.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi thuộc tỉnh Nghệ An đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Dự báo trong 06 giờ tới khu vực các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các xã trong tỉnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất: Lũ quét có khả năng gây sạt lở hư hại các công trình giao thông thủy lợi, gây thiệt hại về người và của. Mưa to gây ngập cục bộ tại một số công trình giao thông. Người dân cần lưu ý bảo vệ tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn.

      CẢNH BÁO: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ ở Nghệ An

