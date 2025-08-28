Kinh tế

CẢNH BÁO: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ ở Nghệ An

Theo cảnh báo từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An, trong những giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các xã trong tỉnh.