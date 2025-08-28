Pháp luật Xuyên mưa lũ trong đêm, Công an xã Nghĩa Hành kịp thời đưa sản phụ đi sinh Tối 27/8, Công an xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) vượt mưa lũ, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền đưa sản phụ Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi), trú tại xóm Tân Lâm, xã Nghĩa Hành đến bệnh viện sinh con an toàn.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/8, trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lũ trên địa bàn, Công an xã Nghĩa Hành nhận được tin báo từ người dân về trường hợp 1 sản phụ trú tại xóm Tân Lâm, xã Nghĩa Hành có dấu hiệu chuyển dạ cần được đưa gấp đến bệnh viện để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Công an xã Nghĩa Hành (Nghệ An) phối hợp, sử dụng phương tiện hỗ trợ, đưa sản phụ ra khỏi khu vực nguy hiểm và kịp thời chuyển đến bệnh viện trong tối 27/8. Ảnh: Cao Loan

Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Nghĩa Hành đã nhanh chóng cử lực lượng trực tiếp có mặt tại địa điểm bị chia cắt do lũ. Trong điều kiện trời mưa xối xả, đường ngập nước, trơn trượt, các đồng chí Công an đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Cán sự xóm Tân Lâm và người dân nỗ lực sử dụng phương tiện hỗ trợ đưa sản phụ ra khỏi khu vực nguy hiểm và kịp thời chuyển đến Bệnh viện An Phát (cách xóm Tân Lâm 25 km).

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn, hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nghĩa Hành đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.