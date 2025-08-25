Pháp luật Công an xã Thần Lĩnh hỗ trợ đưa bé trai bị chấn thương não đi cấp cứu trong mưa bão Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại cơ sở, Công an xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An) nhận được điện thoại của một người dân trên địa bàn cầu cứu đưa con trai đi cấp cứu. Ngay lập tức, Công an sử dụng xe chuyên dụng, kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25/8 cháu V.V.T (SN 2010), trú tại xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An trong lúc cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão số 5 thì bất ngờ bị trượt chân ngã, gây chấn thương mạnh vùng đầu.

Sau khi cháu bé gặp tai nạn, mẹ cháu đã liên hệ xe ô tô cá nhân và dịch vụ trên địa bàn để đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, trước tình hình mưa bão đang diễn biến rất phức tạp, không thể liên hệ được phương tiện đi lại, chị Lan đã gọi điện thoại trực tiếp đến số trực ban Công an xã Thần Lĩnh nhờ lực lượng Công an giúp đỡ.

Công an xã Thần Lĩnh sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Văn Hậu

Ngay sau khi tiếp nhận lời đề nghị, cán bộ chiến sỹ Công an xã đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ gia đình. Quá trình di chuyển trên đường gặp không ít khó khăn do khoảng cách di chuyển trong thời tiết mưa bão, gió mạnh và nhiều tuyến đường ngập sâu. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày cháu T. đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nhờ sự hỗ trợ này, cháu T. đã được điều trị kịp thời tại bệnh viện. Mẹ cháu bé rất cảm kích khi lực lượng Công an xã đã kịp thời có mặt, sử dụng xe chuyên dụng đưa con mình đến cơ sở y tế.