Pháp luật Trộm đột nhập nhà dân, Công an xã nhanh chóng phá án, bắt giữ thủ phạm sau 5 giờ Một vụ trộm xảy ra tại xã Thần Lĩnh (Nghệ An) vào thời điểm chủ nhà đi vắng khiến gần 20 triệu đồng bị lấy mất. Công an xã đã nhanh chóng vào cuộc và làm rõ thủ phạm chỉ sau 5 giờ.

Ngày 17/7, Công an xã Thần Lĩnh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phản ánh gia đình ông Vương Văn T. (SN 1956), trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 19,3 triệu đồng.

Đối tượng V.Đ.T tại Cơ quan Công an. Ảnh: Văn Hậu

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thần Lĩnh đã tập trung lực lượng, thành lập các Tổ công tác nhanh chóng triển khai điều tra, truy xét. Quá trình xác minh, điều tra vụ việc Cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn do vụ mất trộm xảy ra thời điểm ban đêm, khu vực đông người qua lại, địa điểm xảy ra mất trộm cũng không có camera để phục vụ công tác điều tra vụ việc…

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, chỉ sau 5 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã đã làm rõ thủ phạm trong vụ trộm cắp tài sản nói trên là V.Đ.T (SN 2011), trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản V.Đ.T đã trộm và trao trả tới bị hại.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Thần Lĩnh xử lý theo quy định pháp luật.