Xây dựng Đảng Phát huy truyền thống anh hùng, phấn đấu xây dựng xã Thần Lĩnh trở thành điểm sáng về công nghiệp của tỉnh Sáng 22/8, Đảng bộ xã Thần Lĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 215 đại biểu, đại diện cho 738 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Thơm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đông Lộc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, những người con ưu tú của quê hương Thần Lĩnh trong và ngoài tỉnh...

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Thu Hương

Xã Thần Lĩnh ngày nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Nghi Hưng, Nghi Phương, Nghi Đồng thuộc huyện Nghi Lộc trước đây. Đảng bộ xã có 39 tổ chức Đảng trực thuộc với 738 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ xã Thần Lĩnh đã nỗ lực vượt qua, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thần Lĩnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Hương



Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giai đoạn 2020 - 2025) bình quân đạt 9,06%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 61 triệu đồng/năm (bằng 1,2 lần so với năm 2020). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 82,1% lên 87,58%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 17,93% xuống còn 12,42% năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thần Lĩnh trình bày Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Ảnh: Thu Hương



Nổi bật, công nghiệp - xây dựng có sự phát triển nhanh, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của xã, nhịp độ tăng trưởng đạt 10,12%. Tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt trên 4.636 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Một số dự án, công trình lớn được đầu tư xây dựng (các nhà máy trong Khu công nghiệp WHA, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã…), góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất ngành xây dựng. Hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển, đi lại của nhân dân.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hài hòa và bền vững của địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời. Các gia đình chính sách, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chăm lo chu đáo. An ninh, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thần Lĩnh, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương



Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ xã Thần Lĩnh đề ra 26 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 13-15%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 90 - 100 triệu đồng/năm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 0,3 - 0,5% (theo chuẩn mới). Có 50% số trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Phấn đấu 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… Cùng với đó, Đảng bộ xã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thu Hương



Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân xã Thần Lĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để phấn đấu đến trước năm 2030, Thần Lĩnh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành xã phát triển toàn diện, có thu nhập cao của tỉnh, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển công nghiệp, dịch vụ, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, trở thành trung tâm phát triển của vùng. Tập trung quy hoạch lại không gian phát triển, phân rõ vùng sản xuất, vùng công nghiệp, vùng dịch vụ, vùng dân cư. Quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Đồng chí cũng nhấn mạnh đến chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là các hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Xây dựng hiệu quả chính quyền số - dịch vụ công thông minh, trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã phải là hình ảnh tiêu biểu của chính quyền gần dân, vì dân, chuyên nghiệp, hiện đại; giải quyết kịp thời, chính xác mọi thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp..

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thần Lĩnh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Thu Hương.



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định 22 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thần Lĩnh. Theo đó, đồng chí Bùi Quang Vinh - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Đình Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Thanh Hải được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025-2030.