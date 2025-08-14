Xây dựng Đảng Đại hội Đảng bộ xã An Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 14/8, Đảng bộ xã An Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 200 đại biểu, đại diện cho 1.412 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An; đại diện một số ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thu Hương

Xã An Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã cũ: Diễn An, Diễn Trung, Diễn Tân và Diễn Thịnh. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ các xã trước khi sáp nhập thành xã An Châu đã nỗ lực vượt qua, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; quy mô phát triển kinh tế tiếp tục được mở rộng. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2021 - 2025 (theo giá thực tế) ước tăng bình quân 9,24%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 61,408 triệu đồng; tăng gấp 1,334 lần so với năm 2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thu Hương

Phát huy thế mạnh của địa phương, xã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị thương hiệu. Kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư khá đồng bộ, đến nay cả 4 xã cũ đều đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Xuân Sánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Châu phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Thu Hương

Nổi bật trong phát triển kinh tế của xã An Châu là hoạt động sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư và kết cấu hạ tầng có bước phát triển khá mạnh. Trong nhiệm kỳ, xã đã thu hút đầu tư nhiều dự án với tổng mức đầu tư gần 741 tỷ đồng; đang triển khai thu hút đầu tư dự án Khu đô thị, dịch vụ nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại xã An Châu giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư dự kiến 4.500 tỷ đồng...

Đồng chí Đồng Thị Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Châu trình bày Báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh: Thu Hương

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng, mạng lưới trường lớp đều đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh; tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt 100%. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được đảm bảo, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Ảnh: Thu Hương

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã An Châu tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, xây dựng xã An Châu phát triển, văn minh, hiện đại... Phấn đấu đến năm 2030, An Châu hoàn thành các tiêu chí trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Giờ nghỉ giải lao, các đại biểu cập nhật thông tin trên Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Châu đã đạt được trong thời gian qua.

Thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị Đảng bộ xã An Châu nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; kịp thời nắm bắt, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể bảo đảm gần dân, sát dân.

Cùng với đó, xã cần xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thu Hương



Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục; Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Xã cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát huy lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế biển; Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến; góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch...

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tặng hoa chúc mừng 28 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thu Hương



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Đồng chí Phạm Xuân Sánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030./.