Xây dựng Đảng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường chủ trì duyệt Đại hội các xã Hải Châu, Tân Châu, An Châu Chiều 29/7, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 chủ trì duyệt Đại hội Đảng bộ các xã: Hải Châu, Tân Châu, An Châu.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu. Cùng dự đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL



Mục tiêu phát triển phù hợp

Đảng bộ xã Hải Châu được thành lập theo Quyết định số 3591-QĐ/TU, ngày 18/6/2025 của Tỉnh ủy Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các xã: Diễn Hoàng, Diễn Mỹ, Diễn Kim và Hùng Hải. Đảng bộ xã Hải Châu có 58 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 25 chi bộ sự nghiệp, 33 chi bộ nông thôn); với tổng số đảng viên 1.983 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Hải Châu Lê Đức Phát phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các xã Diễn Mỹ, Diễn Kim, Hùng Hải, Diễn Hoàng (nay là Đảng bộ xã Hải Châu) đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực tận dụng mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiệm kỳ 2025 -2030 xã Hải Châu đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và khát vọng vươn lên; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyết tâm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Đảng bộ xã Tân Châu được thành lập theo Quyết định số 3592-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã: Diễn Phú, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi. Đảng bộ xã hiện nay có 54 Đảng bộ, Chi bộ với 1.672 đảng viên.

Đại diện lãnh đạo xã Hải Châu tham dự hội nghị. Ảnh: TL



Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Diễn Phú, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi trước sáp nhập đã xây dựng tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực của đời sống.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Tân Châu đặt mục tiêu xây dựng và phát triển trở thành xã có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, bền vững, xếp tốp giữa của các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến năm 2030 cơ bản trở thành xã phát triển công nghiệp.

Đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy góp ý báo cáo chính trị của các xã. Ảnh: TL



Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ đề ra 25 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Xã An Châu được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của xã Diễn An, Diễn Trung, Diễn Tân và Diễn Thịnh (cũ). Đảng bộ xã hiện có 56 tổ chức đảng trực thuộc với 1.412 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Châu Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ tập trung xây dựng xã An Châu văn minh, hiện đại; kinh tế phát triển nhanh, bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2030, An Châu hoàn thành các tiêu chí trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao bền vững.

Đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: TL



Động lực phấn đấu

Tại hội nghị, các đại biểu góp ý chi tiết vào các nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội của các xã như bố cục báo cáo, chủ đề đại hội, chỉ tiêu nhiệm kỳ, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, mục tiêu cụ thể…

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Theo đó, các xã cần nghiên cứu điều chỉnh tiêu đề đại hội cần ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu. Ý kiến các đại biểu cho rằng, các địa phương cần đánh giá rõ thực trạng, lợi thế của địa phương để đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Báo cáo chính trị trình đại hội của các xã cần bổ sung chỉ tiêu chưa đạt trong nhiệm kỳ; bổ sung tiêu chí xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn, quan tâm đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa; chuyển đổi số; bổ sung các chỉ tiêu về lĩnh vực y tế,...

Các xã cần xây dựng cơ cấu hợp lý hệ thống chỉ tiêu, bổ sung chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng, giá trị tổng sản phẩm đúng hướng dẫn; bổ sung nội dung kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; bổ sung hạn chế, khuyết điểm của công tác kiểm tra, giám sát làm cơ sở đề xuất nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ mới; bổ sung nhiệm vụ công tác đối ngoại và giải pháp liên kết vùng.

Bí thư Đảng ủy xã An Châu Phạm Xuân Sánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Bên cạnh đó, các xã cần quan tâm định hướng hình thành phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm đến chỉ tiêu trong phát triển các sản phẩm OCOP; bổ sung nhiệm vụ giải pháp về công tác bảo vệ môi trường; cần bổ sung giải pháp theo từng lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng; bổ sung nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong phần bài học kinh nghiệm,...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị đại hội của các xã Hải Châu, Tân Châu, An Châu. Đồng thời, cho ý kiến cụ thể vào chương trình đại hội và nhiều nội dung của dự thảo báo cáo chính trị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường cũng lưu ý trong phần đánh giá nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần khái quát ngắn gọn, chỉ đi sâu vào một số chỉ tiêu quan trọng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL



Đồng chí cũng nhấn mạnh, là địa bàn thuận lợi có nhiều lợi thế, các xã cần đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng của nhiệm kỳ tới cao hơn để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh, trong đó cần tham vấn ý kiến từ Thống kê Nghệ An để đưa ra các chỉ tiêu phát triển phù hợp với xu thế phát triển chung của tỉnh và có động lực phấn đấu, tiến công mạnh mẽ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thống nhất cao với các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá mà các xã đã đề ra, đồng thời lưu ý trong nhiệm kỳ tới, các xã cần bám sát vào 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị để có các giải pháp phù hợp. Đồng chí yêu cầu các xã tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu, chọn lọc, bổ sung để hoàn thiện văn kiện đại hội; phải xác định rõ thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, lợi thế của các xã cũ để đưa ra chỉ tiêu, mục tiêu phát triển phù hợp, đảm bảo tính thực tiễn và khả thi với tình hình thực tế của xã mới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý các địa phương cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án. Cùng với đó, cần tăng cường nâng cấp cơ sở hạ tầng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp; chăm lo cho công tác an sinh xã hội. Các xã cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đại diện lãnh đạo xã An Châu tham dự hội nghị. Ảnh; TL



Đồng chí Lê Đức Cường cũng đề nghị các xã tập trung xây dựng chương trình hành động một cách cụ thể, khoa học để ngay sau đại hội bắt tay vào triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.