Thời sự Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam chủ trì duyệt Đại hội Đảng bộ các xã Châu Lộc, Châu Hồng và Mường Chọng Chiều 25/7, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ các xã Mường Chọng, Châu Hồng và Châu Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự có các thành viên Tổ công tác số 8 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng và các ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê



Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

Xã Châu Lộc được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 2 xã (xã Châu Lộc, xã Liên Hợp) với tổng diện tích 85,69km2, dân số 7.234 người.

Trên địa bàn xã có 12 xóm, bản với ba dân tộc: Thái, Thổ, Kinh cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm gần 90% dân số.

Đảng bộ xã có 24 tổ chức đảng, với 503 đảng viên, trong đó 12 chi bộ cơ quan, trường học, 12 chi bộ nông thôn trực thuộc Đảng ủy xã. Biên chế bộ máy của xã Châu Lộc được tạm giao 60 cán bộ, công chức.

Đại diện lãnh đạo 3 xã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê



Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện, đảng bộ, chính quyền và các dân tộc trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết.

Kinh tế tăng trưởng khá; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, nâng cấp; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của các xã. Ảnh: Thanh Lê



Trên tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển", nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ xã Châu Lộc phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, xây dựng xã Châu Lộc phát triển nhanh, bền vững và toàn diện. Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, rừng và tài nguyên khoáng sản; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước đồng bộ hạ tầng, thu hẹp khoảng cách phát triển với mặt bằng chung của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, từng bước hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Cán bộ xã Châu Lộc tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê



Đảng bộ xã Mường Chọng được thành lập theo Quyết định số 3654-QĐ/TU, ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng tổ chức đảng và đảng viên của ba xã: Châu Lý, Bắc Sơn và Nam Sơn – là những xã vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Quỳ Hợp trước đây.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Tất Lý phát biểu góp ý vào báo cáo chính trị của các xã. Ảnh: Thanh Lê



Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mường Chọng phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đảng bộ xã xác định 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Phấn đấu xây dựng xã Mường Chọng phát triển toàn diện, bền vững; từng bước khắc phục khó khăn về hạ tầng, dân trí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí Hồ Bá Thái - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê



Tập trung phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với dịch vụ, du lịch sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp địa bàn miền núi.

Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Cán bộ các xã tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê



Thực hiện tốt chính sách dân tộc, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, từng bước xây dựng nông thôn mới phù hợp điều kiện đặc thù. Củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ xã Châu Hồng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 được thành lập theo Quyết định số 3652-QĐ/TU, ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các xã Châu Hồng, Châu Tiến và Châu Thành. Đảng bộ có 664 đảng viên với 35 chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ góp ý về nội dung công tác chuyển đổi số ở các xã. Ảnh: Thanh Lê



Với phương châm Báo cáo chính trị: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đảng bộ xã xác định mục tiêu trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng và lợi thế của địa phương, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tạo động lực thúc đẩy xã Châu Hồng từng bước phát triển.

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá phù hợp

Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác đề nghị trong dự thảo báo cáo chính trị cần có bảng thống kê tổng hợp việc thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước một cách đầy đủ, cụ thể.

Cán bộ xã Châu Hồng tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê



Về phương hướng nhiệm vụ cần phải đưa được tinh thần 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; cùng với đó là có các giải pháp để tập trung khắc phục, giải quyết được các hạn chế, tồn tại.

Về chính quyền địa phương hai cấp phải gần dân, sát dân nên trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả. Cùng với đó, các xã cần quan tâm lãnh đạo công tác chuyển đổi số; tăng tính liên kết giữa các xã để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa và du lịch trên địa bàn.

Nội dung dự thảo báo cáo chính trị cũng bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, tính hành động cao, dễ giám sát, kiểm tra.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận về công tác các văn kiện chính trị của các xã đã bám sát Hướng dẫn số 13 của Văn phòng Tỉnh ủy về xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các xã đã bám sát các hướng dẫn và chỉ đạo từ các ngành để xây dựng các chỉ tiêu chính xác.

Đồng chí lưu ý định hướng của địa phương cần phải bám vào định hướng chung của tỉnh, sự liên kết với các xã lân cận và thực tiễn của địa phương để đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới một cách phù hợp và mang tính tiên phong, tạo động lực phấn đấu mạnh mẽ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê



Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, triển khai chính quyền địa phương hai cấp, cần đảm bảo gần dân và sát dân, kịp thời giải quyết các vấn đề của nhân dân, vì vậy các xã cần tập trung vào chuyển đổi số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đại diện lãnh đạo 3 xã Mường Chọng, Châu Hồng và Châu Lộc tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê



Đồng chí cũng lưu ý các xã tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Tổ công tác và tiếp tục rà soát để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện văn kiện đại hội Đảng đảm bảo chất lượng nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội của các xã được xây dựng ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, tập trung vào các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời giao nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ công tác tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn để các xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 thành công, tốt đẹp./