Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Vân Tụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Sáng 11/8, Đảng bộ xã Vân Tụ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đình Lý - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 237 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.519 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: PV



Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là Đại hội đầu tiên sau khi xã Vân Tụ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Vân Tụ, Liên Thành và Mỹ Thành của huyện Yên Thành cũ. Với diện tích tự nhiên 48,73 km², dân số gần 44.000 người, Vân Tụ trở thành một trong những xã có quy mô lớn.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, xã Vân Tụ đạt nhiều thành tựu nổi bật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực. Đảng bộ xã đã lãnh đạo hiệu quả các chương trình trọng điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2025 ước đạt 2.077 tỷ đồng, tăng 46,41% so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,31%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,25 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ; giảm dần phụ thuộc vào nông nghiệp. Hiện toàn xã có trên 1.500 hộ kinh doanh dịch vụ, thủ công nghiệp. Một số nhà máy may mới đi vào hoạt động, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Đồng chí Hoàng Danh Truyền - Bí thư Đảng ủy xã Vân Tụ phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: PV



Hạ tầng được đầu tư đồng bộ; 100% thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, 83% xóm đạt danh hiệu văn hóa, 86% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2024. Y tế cơ sở được quan tâm, đảm bảo tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đặc biệt, sau sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị xã đã nhanh chóng ổn định, vận hành hiệu quả, đảm bảo thông suốt các hoạt động quản lý, điều hành – là tiền đề quan trọng để xã Vân Tụ bước vào chặng đường phát triển mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất xác định mục tiêu trọng tâm cho nhiệm kỳ mới: phát triển toàn diện, bền vững, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm động lực và là mục tiêu của mọi chính sách. Ưu tiên hàng đầu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: PV



Xã Vân Tụ sẽ tiếp tục bám sát định hướng phát triển của Trung ương, của tỉnh, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đồng thời, chú trọng phát huy nội lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng văn hóa, lịch sử, con người và lợi thế không gian để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh và bền vững.

Đảng bộ xã quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, xã sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tạo đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, hướng tới nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Vân Tụ trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: PV

Đại hội đã thông qua nhiều chỉ tiêu cụ thể, trong đó nổi bật là mục tiêu đến năm 2030: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt từ 11 - 12%/năm; tổng giá trị sản phẩm toàn xã đạt 3.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người từ 110 - 120 triệu đồng/năm; 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân xã Vân Tụ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, Đại hội lần thứ I có ý nghĩa chính trị đặc biệt, là cột mốc quan trọng sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp. Đây là thời điểm mở ra giai đoạn phát triển mới, toàn diện và lâu dài cho xã Vân Tụ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Để hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội đề ra, đồng chí Phùng Thành Vinh đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ số và tinh thần phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ cần dám nghĩ, dám làm, gần dân, vì dân.

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng 28 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Tụ, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

Xã cần đẩy mạnh phát triển nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững; hoàn thiện quy hoạch chung, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội, tăng cường liên kết vùng. Cơ cấu kinh tế cần chuyển dịch theo hướng xanh, sáng tạo, chú trọng ứng dụng công nghệ cao, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ. Với vị trí kết nối trục Quốc lộ 7A, 7B, xã Vân Tụ có lợi thế lớn trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế vùng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho người dân. Di sản văn hóa, các di tích lịch sử cần được bảo tồn và khai thác hiệu quả để gắn với phát triển du lịch và giáo dục truyền thống.

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: PV



Giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân và đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã Vân Tụ sẽ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch rõ ràng, bám sát thực tiễn, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và kết quả để tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Một góc làng quê xã Vân Tụ. Ảnh: Văn Trường