Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Thuần Trung tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 10/8, Đảng bộ xã Thuần Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2025 - 2030).

Chương trình chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Phi

Tham dự đại hội có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An: Lê Đình Lý - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phạm Tuấn Vinh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đảng ủy các xã (thuộc huyện Đô Lương cũ). 250 đảng viên, đại diện cho tổng số 1.899 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Thuần Trung dự đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hoàng Phi

Nhiều kết quả nổi bật

Đảng bộ xã Thuần Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 6 xã: Trung Sơn, Thuận Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Minh Sơn và Nhân Sơn, thuộc huyện Đô Lương trước đây. Đảng bộ có tổng số 1.899 đảng viên, sinh hoạt tại 54 tổ chức đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên tinh thần tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sát cơ sở và phù hợp với thực tiễn của địa phương; chăm lo công tác xây dựng Đảng toàn diện trên các lĩnh vực và nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị; Đảng bộ 6 xã trước khi sáp nhập đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 24/30 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Mẫu Lương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuần Trung khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Phi



Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 9,65 %. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và phát triển mang tính bền vững khi tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 69,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,53%.

Đồng chí Thái Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuần Trung báo cáo kết quả phiên Đại hội trù bị trong chiều 9/10/2025. Ảnh: Hoàng Phi



Trên địa bàn xã Thuần Trung đã hiện có hơn 190 ha lúa chất lượng cao; 69 vườn mẫu nông dân; 13 mô hình chăn nuôi theo hướng VietGAP; 5 sản phẩm OCOP. Toàn xã có 517 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; giải quyết việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuần Trung trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Phi



Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ xã Thuần Trung đưa ra quyết tâm, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã Thuần Trung sớm trở thành một trong những vùng phát triển động lực phía Tây của tỉnh Nghệ An những năm tiếp theo. Đại hội đề ra 25 chỉ tiêu “cứng” về kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh - trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và 7 chỉ tiêu “mềm” mang tính đặc thù của địa phương; đồng thời đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuần Trung, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Hoàng Phi



Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 27 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuần Trung, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí Thái Thị Hiền và Nguyễn Mẫu Lương được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Phi

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Tổ công tác của tỉnh, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Đảng bộ xã Thuần Trung tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự phát triển tổng thể, hài hoà, bền vững, ổn định của địa phương.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Phi



Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch chung của xã, từ đó xác định các mục tiêu, không gian phát triển để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn tới. Quá trình xây dựng quy hoạch cần quan tâm tính liên kết vùng với các địa phương lân cận để cùng nhau phát huy lợi thế của từng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị trong tương lai gần.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch; xây dựng chính quyền cấp xã thực sự gần dân, sát dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt các quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.