Pháp luật Phối hợp tuần tra đêm, Công an xã Thuần Trung xử lý hàng loạt vi phạm giao thông Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã, Công an xã Thuần Trung đã cùng Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Hoạt động nhằm tăng cường xử lý vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông ngay từ cấp cơ sở.

Công an xã Thuần Trung phối hợp Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An ra quân xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: P.V

Tối 24/7, Công an xã Thuần Trung phối hợp cùng Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: P.V

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 10 trường hợp vi phạm, bao gồm 8 xe mô tô và 2 xe máy điện.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là: vi phạm nồng độ cồn (6 trường hợp), không có giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe (3 trường hợp), không có gương chiếu hậu bên trái (2 trường hợp) và không đội mũ bảo hiểm (2 trường hợp).

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 6 xe mô tô, đồng thời ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 40 triệu đồng.