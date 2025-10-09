Xã hội Xã Vân Tụ kết nối, vận động hơn 145 triệu đồng tặng quà cho nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trong 2 ngày 9-10/9/2025, Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm - Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các xã Vân Tụ, Quang Thành, Vân Du và Hợp Minh(Nghệ An) trao tặng đồ dùng, thiết bị và các phần quà cho các nhà trường và học sinh trên địa bàn.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Danh Truyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Tụ; Phạm Xuân Thạch- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Đăng Hoàng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm - Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện cho các mạnh thường quân về trao quà.

Đoàn trao biển tượng trưng các phần quà cho học sinh và trường học trên địa bàn các xã Vân Tụ, Quan Thành, Vân Du và Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Theo đó, 07 máy lọc nước bán công nghiệp, 15 chiếc xe đạp, 34 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng với 990 suất ăn dinh dưỡng đã được trao cho học sinh và các trường học gồm: Tiểu học &THCS Trung Thành (xã Quan Thành); Trường Mầm non Khánh Thành; Trường Tiểu học & THCS Khánh Thành; Trường Mầm non Mỹ Thành cụm số 2; Trường mần non Lý Thành; Trường Tiểu học Lý Thành (xã Vân Tụ); Trường Tiểu học Thịnh Thành ( xã Vân Du); Trường Mầm non Viên Thành ( xã Hợp Minh), với tổng trị giá trên 145 triệu đồng.

Đoàn trao xe đạp cho học sinh trường Tiểu học và THCS Khánh Thành, xã Vân Tụ. Ảnh: PV



Đây là những trường học và những em học sinh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Những món quà ý nghĩa này sẽ góp phần đảm bảo nguồn nước sạch cho các trường học, cổ vũ, động viên các em học sinh tiếp bước tới trường.

Đoàn trao tặng xe đạp và hệ thống lọc nước cho Trường Tiểu học Thịnh Thành, xã Vân Du. Ảnh: PV



Dịp này, đoàn cũng đi thăm viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ 30-31 - nơi thực dân Pháp xử bắn 72 chiến sĩ cộng sản trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Tràng Kè xã Vân Tụ; tiến hành khảo sát một số điểm lắp đặt hệ thống lọc nước công nghiệp ở một số địa phương./.

