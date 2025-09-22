Xây dựng Đảng Xã Vân Tụ - Tăng tốc trên hành trình phát triển Được thành lập từ 3 xã Vân Tụ, Liên Thành và Mỹ Thành, Vân Tụ không chỉ là một đơn vị hành chính mới mà còn là sự kết nối nguồn lực, khát vọng và tiềm năng của một vùng quê đang vươn mình mạnh mẽ. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển", Vân Tụ đang từng bước khẳng định vị thế, góp phần làm nên diện mạo mới trên quê hương xứ Nghệ.

Vùng đất chiến Lược

Xã Vân tụ được sáp nhập từ 3 xã là Mỹ Thành, Vân Tụ, Liên Thành, trước đây là 5 xã cũ (Mỹ Thành, Công Thành, Khánh Thành, Liên Thành, Lý Thành). Xã có tổng diện tích tự nhiên là 48,73km2. Tổng dân số 43.992 người được phân bổ trên 45 xóm. Địa phương có hai giáo xứ, sáu giáo họ (trong đó có 17% người dân theo đạo thiên chúa), có một chùa Phật giáo (chùa Hương) và hai cơ sở phật giáo.

Vân Tụ có ranh giới tiếp giáp các xã Hợp Minh, Quan Thành, Vân Du, Văn Hiến, Văn Kiều. Vị trí này mang lại lợi thế lớn trong việc kết nối giao thông và phát triển kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng giao thông liên vùng.

Xã Vân Tụ có vị trí trị thuận lợi để kết nối giao thông và phát triển kinh tế liên vùng. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ

Địa phương hiện có 19 di tích lịch sử, trong đó có 4 di tích cấp Quốc gia, 15 di tích cấp tỉnh. Trong đó, di tích Tràng Kè - nơi xử bắn 72 chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 9 năm 2025. Tràng Kè hay còn gọi là Thung Cổ Hùng trước đây ở địa bàn xã Mỹ Thành cũ, nay là xóm Trang Niên, xã Vân Tụ.

Trong cuộc biểu tình kỷ niệm lần thứ 13 ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1930), nhân dân Mỹ Thành cũ, nay là xã Vân Tụ tham gia đấu tranh rất sôi nổi. Sau cuộc biểu tình này, thực dân và phong kiến ra sức đàn áp bằng cách lập ở đây một đồn binh mạnh nhất huyện Yên Thành cũ. Đồng thời, xây dựng hệ thống bang tá huyện và bang tá tổng để chống phá cách mạng tại chỗ của nhân dân.

Bọn chúng còn sử dụng Thung Cổ Hùng (một gò đất cao cạnh quốc lộ 7, gần chợ Tràng Kè) làm nơi bắn giết các chiến sĩ cách mạng để uy hiếp tinh thần đấu tranh của nhân dân. Từ ngày 7/11/1930 đến tháng 9/1931 bọn chúng đã xử bắn 72 chiến sĩ Xô viết, họ là những người con của vùng đất Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành, riêng xã Mỹ Thành 20 đồng chí đã ngã xuống.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ 72 chiến sĩ cộng sản 1930-1931. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ

Để tỏ lòng thành kính với thế hệ cha ông đã đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống yêu nước, tỉnh Nghệ An đã triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình đền thờ các liệt sĩ tại khu di tích Đài tưởng niệm 72 chiến sĩ cộng sản 30-31.

Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, xã Vân Tụ có tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh gắn với các địa chỉ đỏ kết nối đền Long Sơn Thủy Quốc, đền Cao Sơn, Chùa Hương, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ 72 chiến sĩ cộng sản 1930-1931 (hay còn gọi là Di tích lịch sử Tràng Kè), đình Trụ Pháp, đình Liên trì… thu hút du khách đến trải nghiệm văn hóa địa phương và khám phá các làng nghề truyền thống.

Đền Long Sơn Thủy Quốc tọa lạc trên đỉnh núi Tù Và của xã Vân Tụ. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ

Vượt thách thức, tạo dấu ấn

Nhiệm kỳ 2020-2025, Vân Tụ đối mặt với không ít khó khăn những địa phương xã đã biến thách thức thành cơ hội, tạo nên những bước tiến vững chắc. Tổng sản phẩm đến năm 2025 ước đạt 2.077,24 tỷ đồng, tăng 658,45 tỷ đồng so với năm 2020, tương ứng tăng 46,41%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2025 ước đạt 10,31%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, với nông lâm thủy sản chiếm 32,66%, công nghiệp – xây dựng 32,02%, và dịch vụ 35,33%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,25 triệu đồng/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 419 tỷ đồng, tăng 168 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Người dân ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ Người dân ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ

Nông nghiệp chuyển mình mạnh mẽ với giá trị sản xuất đạt 585,35 tỷ đồng, sản lượng lương thực bình quân gần 22 nghìn tấn. Cơ cấu ngành chuyển hướng đúng đắn, giảm trồng trọt, tăng chăn nuôi và dịch vụ. Các mô hình sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết hợp tác xã, gắn tem truy xuất nguồn gốc được đẩy mạnh. Chăn nuôi chuyển sang trang trại tập trung, ứng dụng cơ giới hóa, trong khi công tác bảo vệ rừng và phòng chống dịch bệnh được thực hiện bài bản.

Nhiều mô hình kinh tế của địa phương mang lại giá trị cao. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ Nhiều mô hình kinh tế của địa phương mang lại giá trị cao. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ

Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng ghi nhận giá trị 975,29 tỷ đồng, trong đó xây dựng cơ bản chiếm 745,97 tỷ đồng. Quy hoạch khu công nghiệp thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Hạ tầng giao thông, trường học, chợ được nâng cấp khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển. Dịch vụ – thương mại đạt 496,67 tỷ đồng, với hơn 1.500 hộ kinh doanh, từ thương mại điện tử đến chợ truyền thống, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và nâng cao thu nhập người dân.

Thu chi ngân sách được quản lý minh bạch, tiết kiệm, với thu ngân sách năm 2024 đạt 13,31 tỷ đồng, chi ngân sách 61,1 tỷ đồng. Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông hiệu quả. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả nổi bật, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 98%, gần 90% hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng. Các phần mềm quản lý văn bản, cơ sở dữ liệu dân cư được áp dụng rộng rãi, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch được đầu tư, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ

Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được thực hiện đồng bộ, với kiểm tra, xử lý ô nhiễm tại trang trại, khu giáp ranh, kết hợp tiêu độc, khử trùng. Giáo dục chuyển biến tích cực, với trường học đạt chuẩn quốc gia, chất lượng học sinh khá, giỏi được nâng cao. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt 83% xóm và 86% hộ gia đình văn hóa năm 2024.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6% năm 2024. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm hiệu quả, với 16 lớp dạy nghề cho 495 lao động và 790 việc làm mới mỗi năm.

Những thành tựu này là nền tảng để Vân Tụ tiếp tục hành trình phát triển, hướng tới nhiều mục tiêu bền vững.

Định hướng phát triển bền vững

Xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, đặt mục tiêu trở thành địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030. Với định hướng tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ, Vân Tụ phấn đấu nâng cao đời sống người dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Mục tiêu cụ thể được xác định rõ ràng. Về xây dựng Đảng, xã đặt chỉ tiêu 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, không có tổ chức nào không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời kết nạp đảng viên mới đạt tối thiểu 3% mỗi năm.

Cảnh sắc Vân Tụ vào mùa lúa chín, những cánh đồng vàng óng trải dài tạo nên bức tranh quê hương trù phú, thanh bình. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân được đặt ở mức 11-12%, với tổng sản phẩm đạt 3.500 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại: nông lâm thủy sản 20-25%, công nghiệp – xây dựng 38-41%, dịch vụ 39-42%. Thu ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 34-36 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 110-120 triệu đồng/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 750-800 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông được cứng hóa 95%, và 2-3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, Vân Tụ hướng tới kiểm soát tốc độ tăng dân số dưới 1,2%. Tỷ lệ gia đình và xóm văn hóa lần lượt đạt 95% và 90%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1-0,2% mỗi năm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%, bảo hiểm xã hội đạt 33%, lao động qua đào tạo đạt 82,8%. Giáo dục đặt mục tiêu 93% trường đạt chuẩn quốc gia mức 1, 20-26% đạt mức 2, và số giường bệnh đạt 12,5/10.000 dân. Về môi trường, 98% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh, 97% chất thải rắn được thu gom, xử lý.

Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, địa phương luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ

Quốc phòng – an ninh được đảm bảo với cơ sở vững mạnh toàn diện và đạt tiêu chuẩn an ninh trật tự hàng năm. Để thực hiện các mục tiêu này, Vân Tụ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng hệ thống chính trị hiệu quả, đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, quản lý tài nguyên, đẩy mạnh chuyển đổi số, củng cố quốc phòng – an ninh, phát triển quy hoạch đồng bộ, và thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng. Các sản phẩm chủ lực sẽ được phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và thị hiếu thị trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Tụ, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đảng bộ xã Vân Tụ

Ba khâu đột phá bao gồm: Đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, công tác cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Đột phá về phát triển cơ sở hạ tầng.

Với sự đồng lòng của người dân, cấp ủy, chính quyền, hứa hẹn những mục tiêu trên sẽ được hiện thực hóa, đưa Vân Tụ vươn tới một tương lai phát triển toàn diện và bền vững.