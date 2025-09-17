Thời sự Xã Quan Thành khơi dậy sức dân, thực hiện tốt 3 khâu đột phá Được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 4 xã: Xuân Thành, Bắc Thành, Trung Thành và Nam Thành, xã Quan Thành hôm nay đang từng bước vươn lên với diện mạo mới. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển bền vững”, coi đó là kim chỉ nam để khơi dậy sức dân, phát huy giá trị truyền thống, tạo động lực đưa xã Quan Thành phát triển giàu đẹp, văn minh.

Khai thác tiềm năng, tạo sức bật phát triển

Xã Quan Thành có diện tích 37,71 km2 với 29 xóm, 7.757 hộ, dân số 29.929 người. Đảng bộ có 49 chi bộ trực thuộc, với 1.359 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với không ít khó khăn, xã Quan Thành đã đạt được những bước tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 8,38%/năm. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã theo giá so sánh ước đạt 1.590 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/năm, gấp 1,5 lần so với năm 2020, trong đó, nguồn thu từ thương mại, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.

Một phần quang cảnh xã Quan Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Đảng bộ xã Quan Thành

Tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã Quan Thành đã tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, sản xuất nông nghiệp chuyển dần theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, đa dạng cây trồng, vật nuôi. Nhiều giống mới, kỹ thuật hiện đại được đưa vào sản xuất, giúp tăng năng suất, nâng giá trị sản phẩm.

Hiện xã Quan Thành đã xây dựng 17 mô hình kinh tế hiệu quả như: Cam Xã Đoài, bưởi da xanh, dưa lưới, nho nhà lưới, mật ong, hương trầm, du lịch cộng đồng quần thể chùa Gám, cùng các mô hình nuôi ốc bươu, cá, ếch, lươn, nuôi vịt đẻ trứng… Trong đó, 5 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm 4 sản phẩm đạt 3 sao (mật ong Lèn Voi, mật ong Đồi Dẻ, trứng vịt Nam Thành, Hương trầm Dũng Huệ) và 1 sản phẩm đạt 4 sao là Du lịch cộng đồng. Năm 2025, giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 400,03 tỷ đồng, tăng bình quân 3,01%/năm. Cơ giới hóa được đẩy mạnh, nhiều mô hình cấy máy, phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái đã giúp nông dân giảm chi phí sản xuất.

Hiện xã Quan Thành đã xây dựng thành công 17 mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại hướng đi triển vọng cho ngành nông nghiệp địa phương. Ảnh: Đảng bộ xã Quan Thành

Song song với nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá cao, giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 775,7 tỷ đồng, tăng bình quân 11,91%/năm. Các ngành nghề khai thác, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, mộc dân dụng… tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

Đặc biệt, Nhà máy Giày da có vốn đầu tư 690 tỷ đồng của doanh nghiệp nước ngoài đã giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động, trở thành điểm nhấn trong thu hút đầu tư. Hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư với nhiều công trình giao thông, trường học, trạm y tế, kênh mương, thiết chế văn hóa… góp phần tạo diện mạo mới cho vùng quê.

Xã Quan Thành có 12 doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và 1 doanh nghiệp FDI, tạo việc làm cho gần 6.360 lao động. Ảnh: Đảng bộ xã Quan Thành

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có bước phát triển mạnh, giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 414,013 triệu đồng, tăng bình quân 10,35%/năm. Các loại hình dịch vụ vận tải, ăn uống, sửa chữa, thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt phát triển nhanh chóng. Du lịch bước đầu hình thành với các sản phẩm sinh thái, tâm linh dựa trên lợi thế quần thể đền – chùa – rú Gám.

Kinh tế tư nhân cũng ghi dấu ấn quan trọng, toàn xã hiện có 612 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, chiếm 14,8% số hộ dân, hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, thủ công, chăn nuôi, xây dựng nhỏ. Doanh thu bình quân khu vực này đạt khoảng 65 tỷ đồng/năm; thu nhập phổ biến từ 120 - 180 triệu đồng/hộ/năm. Ngoài ra, trên địa bàn có 12 doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và 1 doanh nghiệp FDI, tạo việc làm cho gần 6.360 lao động với thu nhập 8-12 triệu đồng/người/tháng, đóng góp quan trọng cho ngân sách xã.

Trong những năm gần đây, xã cũng đã tạo điều kiện cho 3 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn khoảng 50 tỷ đồng, tập trung vào sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản và dịch vụ. Đây là tiền đề để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, gắn với tiềm năng, lợi thế địa phương.

Hệ thống giao thông nông thôn của xã Quan Thành được đầu tư, nâng cấp với nhiều tuyến đường đạt tiêu chuẩn sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Đảng bộ xã Quan Thành

Năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa của địa phương đạt 92%. Thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư. Trên địa bàn xã đã hoàn thành xây mới 16 nhà và sửa chữa 13 nhà văn hóa xóm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Quan Thành đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn xã có 3/29 xóm đạt “thôn thông minh”; có 4 xã (cũ) đạt chuẩn kiểu mẫu và đạt chuẩn nâng cao. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng, sửa chữa 29 nhà văn hóa; thực hiện 122 công trình, với tổng kinh phí 464 tỷ đồng, tập trung vào giao thông, kênh mương, trường học, trạm y tế. Công tác giảm nghèo thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,95%.

Tầm nhìn và định hướng phát triển

Những thành tựu đạt được trong những năm qua đã trở thành nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Quan Thành tự tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, xã đặt ra mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết và kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát triển khoa học, công nghệ; tận dụng tốt thời cơ gắn với huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu phù hợp, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; giữ vững quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng nông thôn mới nâng cao; đưa xã Quan Thành phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo của xã Quan Thành ngày càng khởi sắc. Ảnh: Đảng bộ xã Quan Thành

Xã phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12 - 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 100 - 110 triệu đồng; thu ngân sách hàng năm vượt 50 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng thiết yếu được hoàn thiện với 95% đường giao thông được cứng hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Song song với đó, hàng năm 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% đạt hoàn thành xuất sắc; kết nạp đảng viên mới bình quân 3%/năm.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, xã Quan Thành đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, gần dân. Địa phương đồng thời chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích các mô hình kinh tế tập thể và kinh tế số, từng bước hình thành chuỗi giá trị. Cùng với phát triển kinh tế, xã Quan Thành quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt, đối với các nhóm yếu thế; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững sự bình yên từ cơ sở.

Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quan Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đảng bộ xã Quan Thành

Các khâu đột phá của xã Quan Thành trong nhiệm kỳ mới tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

Về hạ tầng, xã quy hoạch hệ thống kết cấu đồng bộ, hiện đại, liên thông, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các dự án dở dang, đầu tư giao thông, kênh mương, giáo dục, hạ tầng số và các dự án liên kết vùng mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với nông nghiệp, địa phương ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn chế biến, chuyển sang kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tuần hoàn và xanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng giá trị sản phẩm, đồng thời, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Về cải cách hành chính, xã Quan Thành nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền phục vụ sát dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, giải quyết kịp thời thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển toàn diện.

Đây là những tiền đề quan trọng, mở ra hướng đi vững chắc để xã Quan Thành phát huy tiềm năng, khơi dậy sức dân và hướng tới phát triển toàn diện, bền vững.