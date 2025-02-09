Kinh tế Bánh mướt chợ Gám đặc sản đắt dịp Lễ 2/9 Dịp nghỉ lễ 2/9, tại các cơ sở sản xuất bánh mướt nổi tiếng chợ Gám xã Quan Thành làm việc không kịp. Khách hàng có khi phải đợi cả tiếng đồng hồ mới mua được bánh.

Clip: Văn Trường

Chị Lê Thị Na, một trong những hộ làm bánh lâu năm ở chợ Gám xã Quan Thành cho biết: Dịp lễ 2/9 này, hàng ngày từ 3 giờ sáng chúng tôi đã dậy vo gạo, xay bột. Ngày thường chúng tôi chỉ làm chừng 1 tạ bánh, nhưng dịp 2/9 năm nay mỗi ngày phải làm trên 2 tạ. Khách đến đông quá, nhiều lúc không có thời gian nghỉ ăn cơm, phải thay phiên nhau làm liên tục”.

Theo chị Na, để làm nên những chiếc bánh mướt thơm ngon, người thợ phải rất tỉ mỉ từ khâu chọn gạo - thường là loại Khang Dân, hạt nở đều, không quá khô cũng không quá dẻo. Gạo được ngâm kỹ với nước lạnh, vo sạch nhiều lần đến khi nước trong vắt, rồi mới đưa vào xay mịn.

Cơ sở làm bánh mướt của chị Nguyễn Thị Nhung tại chợ Gám tấp nập khách hàng chờ mua bánh trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Văn Trường

Lúc tráng bánh, người làm phải quen tay, quen mắt, đổ bột đều và nhanh, sao cho bánh không rách, không quá dày cũng không quá mỏng. Lửa dưới lò cũng phải giữ đều, để hơi nước bánh vừa chín tới. Bánh chín, nhấc lên khỏi khuôn, mùi gạo mới quyện với mùi hành phi thơm lừng, lớp bánh mềm mịn, trắng trong điểm xuyết vài sợi hành, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Nguyên liệu để làm bánh mướt chợ Gám. Ảnh: Văn Trường

Chị Nguyễn Thị Minh ở xã Quan Thành phấn khởi khoe mua được 2 kg bánh mướt. Ảnh: Văn Trường



Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ một cơ sở làm bánh lớn cũng tại chợ Gám chia sẻ: “Dịp lễ này khách đặt hàng từ khắp nơi, từ trong xã đến các xã lân cận, có cả khách gửi xe ra Hà Nội. Ai đặt trước thì có bánh, còn không thì phải chờ cả tiếng đồng hồ. “Với gần 20 năm làm nghề, chị Nhung hiểu rõ nỗi vất vả của công việc này: phải ngồi hàng giờ liền giữa những nồi hấp bốc hơi nghi ngút, tay làm không ngơi nghỉ, nhưng đổi lại là niềm vui khi bánh mình làm ra được mọi người đón nhận, khen ngon và có thêm thu nhập cho gia đình.

Tráng bánh mướt chợ Gám. Ảnh: Văn Trường

Chị Nguyễn Thị Minh ở xã Quán Thành phấn khởi cho biết: “Cứ thành thông lệ, đến dịp lễ Quốc khánh 2/9 là các con, các cháu ở thành phố lại về quê sum họp. Món đầu tiên chúng nhắc đến bao giờ cũng là bánh mướt chợ Gám ăn kèm với xáo gà. Cứ tha thiết bảo tôi đi mua cho bằng được. Năm nào cũng vậy, tôi lại dậy sớm, tranh thủ ra lò bánh chợ Gám mua vài cân về đãi cả nhà. Cháu con ai cũng khen bánh dẻo thơm, chan với nước xáo gà thật ngon”.

Bánh mướt ở chợ Gám nổi tiếng khắp nơi. Ảnh: Văn Trường

Nếu như trước đây, người làm bánh phải dùng bếp than, nhóm củi vất vả giữa làn khói cay nồng, thì nay với hệ thống nồi hơi sử dụng bằng điện, công việc tráng bánh đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Không chỉ tiết kiệm công sức, thiết bị mới còn giúp nâng cao năng suất, đảm bảo bánh chín đều, đẹp mắt và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Muốn làm được bánh mướt ngon phải chuẩn bị được loại gạo ngon. Ảnh: Văn Trường

Cơ sở làm bánh mướt của chị Lê Thị Na ở chợ Gám. Ảnh: Văn Trường



Nghề làm bánh mướt không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trong vùng mà còn là niềm tự hào của những người nông dân nơi đây, khi họ miệt mài gìn giữ hương vị quê nhà qua từng chiếc bánh mướt dẻo thơm, trắng ngần. Ngày nay, bánh mướt chợ Gám đã vượt ra khỏi ranh giới của xã, huyện, được đóng gói cẩn thận và vận chuyển bằng xe khách, vươn xa tới tận Hà Nội – mang theo hương vị đậm đà của của vùng quê lúa.