Món ăn ngon: Cách làm bánh tráng bọc khoai tây phô mai Đừng chỉ luộc hay xào, thử ngay cách biến khoai tây và bánh tráng thành món ăn vặt ngon béo ngậy, lạ miệng khiến cả nhà mê tít.

Nếu bạn đã quen với các món ăn từ bánh tráng như chả giò, nem rán hay bánh tráng trộn, thì món bánh tráng bọc khoai tây phô mai chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Đây là cách kết hợp vừa sáng tạo vừa ngon miệng, mang đến hương vị béo ngậy, bùi bùi và lạ mắt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị



Bánh tráng: 4 lá

4 lá Khoai tây: 4 củ

4 củ Thịt xông khói: 2-3 lát

2-3 lát Bơ lạt: 2 thìa canh

2 thìa canh Gia vị: 1 thìa xốt mayonnaise, muối, tiêu, 2 thìa vừng rang, một ít bột đậu tương.

Cách chế biến



1. Sơ chế nguyên liệu

Thịt xông khói cắt nhỏ.

Vừng rang chín, giã nhỏ rồi trộn với bột đậu tương, để riêng.

2. Làm nhân khoai tây

Khoai tây rửa sạch, luộc chín, bóc vỏ.

Nghiền khoai khi còn nóng, trộn đều với bơ, mayonnaise, muối và tiêu.

Thêm thịt xông khói, đảo đều cho nhân thêm đậm đà.

3. Bọc bánh tráng

Làm ướt bánh tráng, trải ra thớt.

Cho phần nhân khoai tây vào giữa, gói kín lại.

Lăn bánh tráng bọc khoai tây qua hỗn hợp bột đậu tương và vừng để tạo lớp phủ.

Thành phẩm



Những chiếc bánh tráng bọc khoai tây phô mai trông như những củ khoai nhỏ xinh, lớp ngoài dẻo dai, nhân bên trong mềm mịn, béo ngậy mùi bơ và phô mai, xen chút mặn mà từ thịt xông khói. Đây là món ăn vặt vừa ngon miệng vừa độc đáo, từ trẻ nhỏ đến người lớn đều thích.