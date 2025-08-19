Thứ Ba, 19/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Khỏe & Đẹp

Mẹo đi chợ: Cách lựa xương sườn chuẩn ngon, 4 loại xương sườn tuyệt đối không nên mua dù giá rẻ

Quốc Duẩn 19/08/2025 09:05

Gợi ý một số mẹo đi chợ chọn lựa xương sườn giúp bạn dễ dàng chọn được sườn heo tươi ngon, mang lại hương vị hấp dẫn cho mọi món ăn trong gia đình.

Sườn heo là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp Việt. Dù đem đi hầm, kho hay nướng thì món ăn từ sườn luôn thơm ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải loại sườn nào cũng ngon. Nếu chọn nhầm, thịt sẽ khô, dai và mất hẳn vị ngọt tự nhiên.

Mẹo lựa xương sườn chuẩn ngon: 4 loại tuyệt đối không nên mua dù giá rẻ

Bỏ túi các mẹo sau đây, bạn sẽ không còn lo cảnh nấu xong mới thất vọng vì thịt kém chất lượng.

1. Sườn có bề mặt ướt

Sườn tươi chỉ hơi ẩm tự nhiên, không nhỏ nước. Nếu thấy nước chảy nhỏ giọt tức là sườn đã rã đông nhiều lần hoặc ngâm nước để tăng trọng. Loại này khi nấu thường khô xác, kém ngon.

2. Sườn màu trắng hoặc xám trắng

Sườn ngon có màu hồng nhạt, tươi sáng. Nếu thấy sườn chuyển sang trắng hay xám thì chứng tỏ đã để đông quá lâu, thịt mất mùi vị, khi nấu sẽ khô, cứng và nhạt nhẽo.

Mẹo lựa xương sườn chuẩn ngon: 4 loại tuyệt đối không nên mua dù giá rẻ

3. Sườn có màu đỏ sẫm

Nếu sườn có màu đỏ sẫm bất thường, bề mặt ướt và có mùi nồng, hãy tránh xa. Đây có thể là sườn từ lợn già, lợn bệnh hoặc đã bị nhuộm tiết để trông tươi hơn. Loại này khi nấu sẽ có mùi khó chịu và thịt cứng.

4. Sườn có dẻ nhỏ, hẹp

Khi chọn sườn, hãy để ý đến độ rộng của dẻ sườn. Dẻ quá hẹp (dưới 2cm) thường là từ lợn non, nhiều xương, ít thịt và mùi tanh hơn. Nấu món gì cũng không ngon.

Cách chọn sườn phù hợp từng món ăn

Món kho, xào chua ngọt, rán: chọn sườn nạc, ít mỡ, đặc biệt là sườn thăn hoặc sườn sụn non.

Món canh, cháo, bún: chọn sườn có cả nạc lẫn mỡ để nước dùng thơm, béo nhẹ.

Sườn cốt lết nướng, rim, quay: chọn loại có quả thăn dày, ít mỡ để thịt mềm và ngọt.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cách làm thạch mác púp giải nhiệt, mát lành cho mùa hè oi ả

Cách làm thạch mác púp giải nhiệt, mát lành cho mùa hè oi ả

Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Cách làm salad bắp cải giòn mát sốt bơ đậu phộng béo bùi

Cách làm salad bắp cải giòn mát sốt bơ đậu phộng béo bùi

Cách làm nước quất hồng bì mật ong giải nhiệt mùa hè

Cách làm nước quất hồng bì mật ong giải nhiệt mùa hè

Khám phá cách làm đẹp từ bên trong mà bạn chưa từng nghĩ đến

Khám phá cách làm đẹp từ bên trong mà bạn chưa từng nghĩ đến

Đọc tiếp

Cách làm thạch mác púp giải nhiệt, mát lành cho mùa hè oi ả

Cách làm thạch mác púp giải nhiệt, mát lành cho mùa hè oi ả

Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Cách làm salad bắp cải giòn mát sốt bơ đậu phộng béo bùi

Cách làm salad bắp cải giòn mát sốt bơ đậu phộng béo bùi

Cách làm nước quất hồng bì mật ong giải nhiệt mùa hè

Cách làm nước quất hồng bì mật ong giải nhiệt mùa hè

Khám phá cách làm đẹp từ bên trong mà bạn chưa từng nghĩ đến

Khám phá cách làm đẹp từ bên trong mà bạn chưa từng nghĩ đến

Xem thêm Khỏe & Đẹp

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Khỏe & Đẹp
      Mẹo đi chợ: Cách lựa xương sườn chuẩn ngon, 4 loại xương sườn tuyệt đối không nên mua dù giá rẻ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO