Khỏe & Đẹp Mẹo đi chợ: Cách lựa xương sườn chuẩn ngon, 4 loại xương sườn tuyệt đối không nên mua dù giá rẻ Gợi ý một số mẹo đi chợ chọn lựa xương sườn giúp bạn dễ dàng chọn được sườn heo tươi ngon, mang lại hương vị hấp dẫn cho mọi món ăn trong gia đình.

Sườn heo là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp Việt. Dù đem đi hầm, kho hay nướng thì món ăn từ sườn luôn thơm ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải loại sườn nào cũng ngon. Nếu chọn nhầm, thịt sẽ khô, dai và mất hẳn vị ngọt tự nhiên.



Bỏ túi các mẹo sau đây, bạn sẽ không còn lo cảnh nấu xong mới thất vọng vì thịt kém chất lượng.

1. Sườn có bề mặt ướt



Sườn tươi chỉ hơi ẩm tự nhiên, không nhỏ nước. Nếu thấy nước chảy nhỏ giọt tức là sườn đã rã đông nhiều lần hoặc ngâm nước để tăng trọng. Loại này khi nấu thường khô xác, kém ngon.



2. Sườn màu trắng hoặc xám trắng



Sườn ngon có màu hồng nhạt, tươi sáng. Nếu thấy sườn chuyển sang trắng hay xám thì chứng tỏ đã để đông quá lâu, thịt mất mùi vị, khi nấu sẽ khô, cứng và nhạt nhẽo.



3. Sườn có màu đỏ sẫm



Nếu sườn có màu đỏ sẫm bất thường, bề mặt ướt và có mùi nồng, hãy tránh xa. Đây có thể là sườn từ lợn già, lợn bệnh hoặc đã bị nhuộm tiết để trông tươi hơn. Loại này khi nấu sẽ có mùi khó chịu và thịt cứng.



4. Sườn có dẻ nhỏ, hẹp



Khi chọn sườn, hãy để ý đến độ rộng của dẻ sườn. Dẻ quá hẹp (dưới 2cm) thường là từ lợn non, nhiều xương, ít thịt và mùi tanh hơn. Nấu món gì cũng không ngon.

Cách chọn sườn phù hợp từng món ăn



Món kho, xào chua ngọt, rán: chọn sườn nạc, ít mỡ, đặc biệt là sườn thăn hoặc sườn sụn non.



Món canh, cháo, bún: chọn sườn có cả nạc lẫn mỡ để nước dùng thơm, béo nhẹ.



Sườn cốt lết nướng, rim, quay: chọn loại có quả thăn dày, ít mỡ để thịt mềm và ngọt.