Khỏe & Đẹp Cách làm gỏi rau má gà xé siêu nhanh, tươi giòn, đưa cơm ngày hè Gợi ý cách làm gỏi rau má gà xe đơn giản, đem đến món ăn thanh mát, chống ngấy và giàu dưỡng chất cho những ngày hè oi ả.

Gỏi rau má gà xé - Món ăn dân dã, giải nhiệt mà ai cũng mê



Vào những ngày hè nóng nực, cơ thể dễ mất nước và sinh nhiệt, khiến cảm giác chán ăn trở nên thường trực. Đây là lúc những món ăn thanh mát, nhiều vitamin như gỏi rau má gà xé trở thành lựa chọn lý tưởng.



Rau má là loại rau dân dã được xem như “thảo dược xanh” có tác dụng thanh lọc cơ thể, mát gan, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu nhiệt trong người. Khi kết hợp với thịt gà ta giàu đạm, dễ tiêu, món gỏi không chỉ mát lành mà còn đầy đủ dưỡng chất, phù hợp khẩu vị mọi nhà.



Nguyên liệu cần chuẩn bị



- Gà ta: 1 con (chọn loại nhỏ, chắc thịt)

- Rau má: 200g (nhặt sạch, ngâm nước muối loãng)

- Hành tím: vài củ, thái mỏng để phi thơm

- Đậu phộng rang, rau răm, ớt sừng

- Gia vị: nước mắm, đường, giấm (hoặc chanh), tỏi, tiêu



Các bước chế biến gỏi rau má gà xé

Luộc gà nhanh bằng nồi áp suất



- Ướp sơ gà với muối và gừng đập dập để khử mùi.



- Cho gà vào nồi áp suất, thêm nước ngập, vài lát gừng và hành.



- Đậy nắp, chọn chế độ nấu gà, hẹn 10–12 phút.



- Khi hết thời gian, để xả van tự nhiên, vớt gà ra để nguội rồi xé miếng vừa ăn.



Pha nước trộn gỏi đậm vị



- 2 muỗng canh nước mắm



- 2 muỗng canh đường



- 1 muỗng nước cốt chanh hoặc giấm



- Tỏi và ớt băm nhuyễn



→ Khuấy đều hỗn hợp đến khi tan hoàn toàn.



Cách trộn gỏi rau má gà xé



- Cho rau má và thịt gà xé vào tô lớn.



- Rưới nước trộn gỏi lên, đảo nhẹ tay để thấm đều.



- Thêm hành phi, rau răm và đậu phộng rang giã dập.



- Trình bày ra đĩa và thưởng thức ngay khi còn tươi mát.



Thành phẩm – Gỏi rau má hấp dẫn từ hương đến vị



Món gỏi khi hoàn thiện có màu sắc hài hòa, mùi thơm dễ chịu từ rau má và hành phi. Thịt gà ngọt mềm, rau má giòn mát, đậu phộng bùi bùi quyện cùng nước trộn chua – cay – mặn – ngọt đậm đà, tạo nên món ăn vừa ngon miệng, vừa dễ tiêu hóa, lại cực kỳ thích hợp cho bữa cơm ngày nóng.



Chúc bạn thành công với món gỏi rau má thanh mát, đủ chất và cực kỳ bắt mắt này nhé!