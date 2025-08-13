Khỏe & Đẹp Mẹo nấu canh trứng cà chua thơm ngon, sánh mịn với hoa trứng đẹp mắt Chỉ với vài mẹo nhỏ, bạn có thể nấu canh trứng cà chua có 'hoa' trứng mềm mịn, nước dùng sánh nhẹ, chua ngọt hài hòa, ăn là ghiền ngay.

Canh trứng cà chua là món ăn quen thuộc, dễ nấu, nhưng để món canh vừa thơm ngon, nước dùng sánh nhẹ và có những “hoa” trứng mềm mịn, bắt mắt thì cần một vài bí quyết nhỏ. Đặc biệt, mùa hè là thời điểm cà chua chín mọng, ngọt và giàu dưỡng chất nhất, rất thích hợp để chế biến món ăn này.

Điểm mấu chốt để nồi canh ngon là không cho cà chua vào nước ngay từ đầu mà cần xào chín trước để hương vị đậm đà hơn. Đồng thời, nước bột năng phải cho trước trứng, giúp trứng nổi lên bề mặt, tạo hình đẹp và mềm mịn.

Nguyên liệu

2–3 quả cà chua chín (nên chọn cà chua thịt dày, ít hạt)

2 quả trứng gà

1 thìa canh bột năng

Gia vị: bột nêm, bột tiêu trắng, chút đường, dầu mè

1 cây hành lá hoặc rau mùi

Cách làm



Bước 1: Sơ chế cà chua

Khía nhẹ vỏ cà chua hình chữ thập, chần qua nước sôi rồi bóc vỏ.

1 quả cắt miếng, phần còn lại thái hạt lựu để xào tạo màu và độ sánh cho nước canh.

Bước 2: Chuẩn bị trứng và bột năng

Đánh tan trứng gà trong bát.

Hòa bột năng với nửa bát nước, khuấy tan.

Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 3: Xào cà chua

Phi thơm gốc hành với dầu ăn, cho cà chua hạt lựu vào xào mềm để tiết nước.

Thêm cà chua cắt miếng, đảo nhẹ rồi đổ lượng nước vừa đủ.

Bước 4: Nêm nếm và tạo độ sánh

Khi nước sôi, nêm chút đường, bột tiêu, bột nêm.

Khuấy lại hỗn hợp bột năng rồi đổ từ từ vào nồi, khuấy đều đến khi nước hơi sánh.

Bước 5: Tạo “hoa” trứng

Đổ trứng vào sau khi nước đã sánh, vừa đổ vừa khuấy nhẹ để tạo vân “hoa” đẹp.

Tắt bếp ngay khi trứng chín tới để giữ độ mềm mịn.

Thêm chút dầu mè, rắc hành lá hoặc rau mùi lên trên.

Thành phẩm



Bát canh trứng cà chua có màu vàng óng xen đỏ cam bắt mắt, “hoa” trứng nổi đều, nước canh sánh nhẹ, vị chua thanh xen chút ngọt dịu, ăn nóng hay nguội đều ngon. Đây là món ăn thanh mát, giúp bổ sung nước và kích thích vị giác trong những ngày nắng nóng.