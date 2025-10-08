Chủ Nhật, 10/8/2025
Đặc sản miền Trung mắt cá ngừ Phú Yên khiến du khách bất ngờ

Quốc Duẩn 10/08/2025 14:20

Mắt cá ngừ Phú Yên - món đặc sản độc đáo không chỉ bổ dưỡng, giá “đắt hơn tôm cá” mà còn khiến du khách ngỡ ngàng bởi hương vị thơm ngon khó quên.

Ẩm thực Việt Nam luôn chinh phục du khách bởi sự đa dạng và những món ăn độc đáo đến khó tin. Một trong số đó là mắt cá ngừ đại dương – đặc sản nổi tiếng của Phú Yên, từng khiến nhiều người ngạc nhiên khi biết chỉ một bộ phận của cá lại có thể trở thành “ngôi sao” trên bản đồ ẩm thực miền Trung.

Mắt cá ngừ Phú Yên: Đặc sản miền Trung “đắt hơn tôm cá” khiến du khách bất ngờ

Với kích thước lớn, mỗi mắt cá có thể nặng tới 200g, giàu Omega-3, DHA, vitamin A, E và nhiều khoáng chất quý, món ăn này vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Giá bán từ 120.000 – 150.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn nhiều loại hải sản thông thường.

Mắt cá ngừ Phú Yên: Đặc sản miền Trung “đắt hơn tôm cá” khiến du khách bất ngờ

Đến Phú Yên, du khách dễ dàng thưởng thức mắt cá ngừ trong nhiều phiên bản, nổi tiếng nhất là mắt cá hầm thuốc bắc với táo tàu, kỷ tử, gừng… thơm ngọt, bổ mắt và tốt cho tim mạch. Ngoài ra còn có mắt cá chưng cách thủy, nấu cháo, nấu lẩu, mỗi cách chế biến lại mang đến một hương vị khác nhau nhưng đều gây ấn tượng mạnh.

Mắt cá ngừ Phú Yên: Đặc sản miền Trung “đắt hơn tôm cá” khiến du khách bất ngờ

Không chỉ có mắt cá ngừ, Phú Yên còn chào đón thực khách với gỏi cá mai tươi ngọt, bánh hỏi lòng heo đậm đà và đủ loại hải sản tươi sống tại các làng chài ven biển – tạo nên một hành trình ẩm thực khó quên cho bất kỳ ai đặt chân tới vùng đất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

      Đặc sản miền Trung mắt cá ngừ Phú Yên khiến du khách bất ngờ

