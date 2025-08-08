Khỏe & Đẹp 4 loại thực phẩm tưởng vô hại lại có thể hủy hoại não bộ Một bác sĩ thần kinh tiết lộ 4 loại thực phẩm tưởng chừng quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nguy cơ gây tê liệt, co giật và tổn thương não không thể phục hồi.

Tóm tắt nhanh: Thực phẩm đóng hộp bị móp méo có thể chứa độc tố thần kinh nguy hiểm. Cá săn mồi lớn vùng biển nhiệt đới tiềm ẩn chất độc không thể loại bỏ bằng nhiệt. Thịt heo sống hoặc chưa chín kỹ có thể gây nhiễm ký sinh trùng tấn công não. Sữa tươi chưa tiệt trùng là nguồn chứa nhiều vi khuẩn gây hại cho hệ thần kinh.

Các bác sĩ thường khuyên tránh xa thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo bão hòa, những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính, bao gồm cả đột quỵ và sa sút trí tuệ. Nhưng theo một bác sĩ thần kinh, có những thực phẩm khác ít được cảnh báo nhưng lại cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe não bộ.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm mà vị bác sĩ này khẳng định “không bao giờ đưa vào cơ thể”:

1. Thực phẩm đóng hộp bị biến dạng

Bất kỳ lon thực phẩm nào có dấu hiệu phồng, nứt hay móp méo nghiêm trọng đều có thể là tín hiệu cảnh báo nhiễm độc botulinum, một trong những độc tố thần kinh mạnh nhất từng được biết đến.

Chỉ cần một lượng nhỏ độc tố này cũng có thể chặn tín hiệu giữa não và cơ, gây liệt toàn thân, mờ mắt, thậm chí ngưng thở và tử vong.

Nguy hiểm hơn, độc tố botulinum không mùi, không vị, không màu và việc đun nóng cũng chưa chắc phá hủy được.

2. Cá săn mồi ở vùng nhiệt đới, càng to càng độc

Dù bác sĩ khuyến khích ăn cá giàu omega-3 như cá hồi, cá mòi hay cá hồi suối, ông lại tuyệt đối tránh xa các loài cá lớn vùng nhiệt đới như cá nhồng, cá mú, cá tầm, cá chình biển và cá cam.

Chúng có thể chứa ciguatoxin, một loại độc tố thần kinh sinh ra từ san hô, không bị phá hủy bởi nhiệt độ và không có mùi hay vị gì khác lạ.

Triệu chứng ngộ độc bao gồm: cảm giác buốt lạnh, nóng rát, chóng mặt, ảo giác ác mộng... Trong một số trường hợp, người bệnh bị chẩn đoán nhầm do các biểu hiện không đặc hiệu.

3. Thịt heo sống hoặc chưa chín kỹ

Thịt heo chưa nấu chín có thể là nguồn lây nhiễm trứng sán dây, dẫn đến bệnh neurocysticercosis, tình trạng ấu trùng xâm nhập vào não, gây động kinh, tăng áp lực nội sọ và các triệu chứng giống sa sút trí tuệ.

Dù ít gặp ở các quốc gia phát triển, bác sĩ cho biết ông từng chứng kiến nhiều ca bệnh tại Mỹ.

Cảnh báo đặc biệt dành cho những ai thường xuyên du lịch đến các nước đang phát triển hoặc sống ở nơi vệ sinh kém: hãy nấu chín kỹ thịt heo và vệ sinh tay sạch sẽ.

4. Sữa tươi chưa tiệt trùng

Không giống sữa đã qua tiệt trùng, sữa thô là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn nguy hiểm như listeria, E. coli, và salmonella.

Dù chỉ một bộ phận nhỏ dân số tiêu thụ, nhưng tỷ lệ bệnh và nhập viện do sữa chưa tiệt trùng cao gấp hàng chục lần so với sữa thông thường.

Trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch yếu là nhóm dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thậm chí dẫn đến co giật, viêm màng não và hôn mê.

Bác sĩ cũng khẳng định các quan điểm như "sữa thô giúp giảm dị ứng, ung thư hay bất dung nạp lactose" là không có cơ sở khoa học.

Dù chế độ ăn uống là lựa chọn cá nhân, nhưng theo vị bác sĩ thần kinh, ý thức về những mối nguy ẩn sau thực phẩm quen thuộc có thể là bước quan trọng giúp bảo vệ não bộ khỏi những tổn thương không thể đảo ngược.