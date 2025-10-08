Khỏe & Đẹp Cách nấu canh rau thập cẩm giúp giải nóng mùa hè Gợi ý cách nấu canh rau thập cẩm nóng hổi, thơm ngọt giúp xua tan mệt mỏi và làm dịu cái nóng với công thức đơn giản và nguyên liệu dễ tìm.

Trong những ngày hè oi ả, không gì dễ chịu hơn một bát canh thanh mát, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. Món canh rau thập cẩm với đủ rau củ, thịt và hải sản là gợi ý tuyệt vời cho bữa cơm tối, bạn chỉ cần một món này ăn cùng cơm hoặc miến là đủ no bụng, lại “nịnh” khẩu vị cả nhà.



Món canh có vị ngọt thanh, hương thơm nhẹ, rau củ chín mềm vừa phải và bóng bì mềm mướt thấm đẫm nước dùng. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc là bạn đã có ngay một nồi canh ngon, giải nhiệt, hợp cho mọi lứa tuổi.

Nguyên liệu

1 miếng bóng bì

150g thịt heo băm

10 viên cá viên

1 quả mướp

Một ít mộc nhĩ khô

1 hộp nấm sò

5 tép tỏi

1 cây hành lá

Gia vị: dầu hào, bột tiêu, bột nấm hương, dầu ăn, dầu mè

Cách làm



Bước 1:



Ngâm mộc nhĩ khô trong nước lạnh cho nở, rửa sạch. Nấm sò rửa sạch, xé miếng vừa ăn. Cá viên nếu để đông thì rã đông trước.



Bước 2:



Bóng bì rửa sạch, ngâm nước lạnh khoảng 1 giờ cho mềm. Chần bóng bì trong nước sôi 1 phút, vớt ra ngâm nước lạnh, vắt ráo rồi thái miếng vừa ăn. Mướp gọt vỏ, cắt khúc. Tỏi băm nhỏ, hành lá cắt riêng gốc và lá.



Bước 3:



Đun nóng dầu ăn, cho thịt băm vào xào săn. Thêm gốc hành và tỏi, phi thơm. Cho nấm sò, mộc nhĩ và bóng bì vào xào nhanh trên lửa lớn khoảng 2 phút, rồi đổ lượng nước sôi vừa đủ, đun lửa lớn.



Bước 4:



Thêm cá viên, nấu lửa vừa 5–6 phút. Nêm dầu hào, bột tiêu và gia vị cho vừa miệng.



Bước 5:



Cho mướp vào, đun lửa lớn thêm 5 phút cho chín mềm. Thêm dầu mè, khuấy đều, nếm lại gia vị. Rắc hành lá, tắt bếp, múc ra tô.

Thành phẩm



Bát canh rau thập cẩm nóng hổi, thanh mát, giàu dinh dưỡng sẽ làm bữa tối trở nên nhẹ nhàng mà vẫn đủ chất. Vào những ngày nóng, bạn có thể ăn kèm miến để thay đổi khẩu vị, vừa ngon vừa mát.