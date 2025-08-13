Thứ Tư, 13/8/2025
Hôm nay ăn gì? Thực đơn 7 ngày bổ dưỡng với 6 món ngon dễ làm, cả nhà ăn hoài không ngán

Thực đơn 1 tuần giúp bạn biến bữa cơm gia đình trở nên phong phú, bổ dưỡng và “hao cơm” mà không lo ngán.

Nếu bạn đang tìm ý tưởng để làm mới bữa cơm gia đình mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, 6 món ăn dưới đây sẽ là gợi ý hoàn hảo. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, cách chế biến đơn giản nhưng hương vị hấp dẫn, bạn có thể luân phiên nấu trong tuần để đổi vị, giúp cả nhà ăn ngon miệng hơn.

1. Canh hạt sen, củ mài nấu sườn heo

Thanh mát, bổ dưỡng, giúp giải nhiệt và tăng sức đề kháng. Sườn heo hầm cùng hạt sen, củ mài và đậu xanh cho vị ngọt tự nhiên, thịt mềm và nước dùng trong, thơm.

Thực đơn 1 tuần bổ dưỡng với 6 món ngon dễ làm, cả nhà ăn hoài không ngán

2. Khoai tây thái sợi xào chua cay

Khoai tây giòn, kết hợp vị chua nhẹ của giấm và mùi thơm của tỏi, thêm ớt ngọt xanh – đỏ tạo màu bắt mắt, kích thích vị giác.

Thực đơn 1 tuần bổ dưỡng với 6 món ngon dễ làm, cả nhà ăn hoài không ngán

3. Cá vược hấp hành lá

Thịt cá ngọt mềm, hấp cùng gừng và hành lá giúp giữ trọn dinh dưỡng, kết hợp nước tương cá hấp tạo hương vị thanh đậm vừa phải.

Thực đơn 1 tuần bổ dưỡng với 6 món ngon dễ làm, cả nhà ăn hoài không ngán

4. Sườn heo hấp váng đậu

Sườn ướp đậm đà, hấp cùng váng đậu mềm béo, thơm mùi tỏi và gừng. Món ăn vừa lạ miệng vừa giàu protein.

Thực đơn 1 tuần bổ dưỡng với 6 món ngon dễ làm, cả nhà ăn hoài không ngán

5. Cánh gà coca

Vị ngọt dịu từ coca thấm vào từng miếng cánh gà, kết hợp nước tương tạo màu nâu óng hấp dẫn, ăn kèm cơm nóng cực “hao cơm”.

Thực đơn 1 tuần bổ dưỡng với 6 món ngon dễ làm, cả nhà ăn hoài không ngán

6. Cà tím sốt nước tương

Cà tím chiên mềm, thấm sốt đậm đà từ nước tương và ớt chuông, vừa đưa cơm vừa cung cấp nhiều chất xơ và vitamin.

Thực đơn 1 tuần bổ dưỡng với 6 món ngon dễ làm, cả nhà ăn hoài không ngán

Với thực đơn 1 tuần bổ dưỡng này, bạn không chỉ tiết kiệm thời gian nấu nướng mà còn đảm bảo bữa ăn luôn phong phú, cân bằng dinh dưỡng và phù hợp với khẩu vị của nhiều thành viên trong gia đình.

      Hôm nay ăn gì? Thực đơn 7 ngày bổ dưỡng với 6 món ngon dễ làm, cả nhà ăn hoài không ngán

