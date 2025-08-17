Khỏe & Đẹp Mẹo nấu ăn: Cách nấu cháo nhanh và đầy đủ dinh dưỡng trong 10 phút Không cần ninh hàng giờ, chỉ với vài mẹo đơn giản bạn đã có thể nấu cháo sánh mịn, thơm dẻo và đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình chỉ trong 10 phút.

Món ăn dinh dưỡng, dễ tiêu, nhưng hay bị “ngại nấu”



Cháo là món ăn quen thuộc, được yêu thích nhờ độ mềm, dễ tiêu hóa và giàu dưỡng chất, đặc biệt phù hợp cho người già, trẻ nhỏ hoặc người mới ốm dậy. Tuy nhiên, thời gian nấu lâu lại khiến nhiều người e ngại. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách nấu cháo nhanh chóng, vẫn đảm bảo độ dẻo, thơm, sánh mịn như nấu lâu.

Mẹo nấu cháo siêu tốc nhờ cấp đông gạo



Bí quyết nằm ở bước sơ chế gạo từ tối hôm trước:



- Vo sạch gạo, sau đó ngâm trong nước khoảng 30 phút.



- Gạn hết nước, để gạo ráo rồi cho vào hộp đậy kín, cất trong ngăn đá tủ lạnh qua đêm.



Khi gạo đã hút nước và bị đông lạnh, cấu trúc hạt gạo thay đổi: tinh bột bị giãn nở và tạo ra các khe nhỏ chứa nước. Khi nấu, sự thay đổi nhiệt độ từ lạnh sang nóng khiến gạo nhanh chóng bung nở và nhừ mềm chỉ sau 10 phút.

Cách nấu cháo nhanh trong 10 phút



Tỉ lệ nấu lý tưởng: 1 phần gạo – 7 phần nước. Với gạo đã cấp đông, bạn có thể giảm nhẹ lượng nước tùy vào khẩu vị (muốn cháo đặc hay loãng).



Cách nấu:



Đun sôi nước cùng gạo ở lửa lớn (mở nắp).



Hạ nhỏ lửa, đậy nắp và ninh tiếp.



Mở nắp, khuấy cháo đều tay theo một chiều.



Nếu muốn cháo đặc hơn, có thể ninh thêm 5 phút ở lửa nhỏ.



Mẹo nhỏ: Thêm vài giọt dầu ăn vào nồi cháo trong khi nấu sẽ giúp cháo không trào và hạt cháo bóng, sánh hơn.

Thành quả: Bát cháo ngọt mềm, thơm dẻo mà không mất thời gian



Hạt gạo cấp đông khi gặp nóng sẽ bung nở nhanh, giải phóng dưỡng chất, giúp cháo không chỉ mềm dẻo mà còn thơm và ngọt hơn. Dù bạn nấu cháo trắng hay kết hợp cùng đậu xanh, táo đỏ, khoai, ngô… thì đều có thể áp dụng phương pháp này.



Giờ đây, với cách nấu cháo nhanh mà vẫn đủ dinh dưỡng, bạn đã có thêm một giải pháp tuyệt vời cho bữa sáng hoặc bữa nhẹ trong ngày, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.