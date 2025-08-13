Thứ Tư, 13/8/2025
Khỏe & Đẹp

Top 4 món canh bổ dưỡng cho mùa Lập Thu giúp tăng sức đề kháng

Quốc Duẩn 13/08/2025 18:30

Đón mùa Lập Thu với 4 món canh ấm nóng, bổ dưỡng giúp giữ ấm cơ thể, dưỡng dạ dày và tăng sức đề kháng để cả gia đình khỏe mạnh, ít ốm vặt.

Lập Thu là thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự chuyển giao thời tiết – từ oi nóng sang hanh khô. Đây cũng là lúc nên bổ sung những món canh ấm nóng, giàu dinh dưỡng để giữ ấm, dưỡng tạng phủ và tăng sức đề kháng cho cả gia đình.

Dưới đây là 4 món canh dễ nấu, nguyên liệu quen thuộc nhưng công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

1. Canh ý dĩ, đậu đỏ và khoai mài

Giúp loại bỏ ẩm khí, hỗ trợ tiêu hóa, giảm phù nề. Ý dĩ, đậu đỏ ngâm trước khi nấu, hầm cùng khoai mài và thịt nạc, thêm vài lát gừng để ấm bụng.

Top 4 món canh bổ dưỡng cho mùa Lập Thu giúp tăng sức đề kháng

2. Canh gà hầm gừng, táo đỏ

Rất tốt cho người hay tay chân lạnh, dễ cảm cúm. Gà hầm cùng gừng, táo đỏ và kỷ tử, ăn vào buổi sáng hoặc tối giúp giữ ấm, bổ máu và cải thiện sức đề kháng.

Top 4 món canh bổ dưỡng cho mùa Lập Thu giúp tăng sức đề kháng

3. Canh đậu phụ, rong biển và tép khô

Đậu phụ non, rong biển, tép khô giàu khoáng chất, kết hợp thêm trứng gà giúp xương chắc khỏe, ngừa loãng xương. Phù hợp cho cả trẻ em và người lớn tuổi.

Top 4 món canh bổ dưỡng cho mùa Lập Thu giúp tăng sức đề kháng

4. Canh khoai mài, hạt sen và gạo kê

Hạt sen, kê và khoai mài hầm cùng xương heo giúp cải thiện tiêu hóa, giảm đầy bụng và hỗ trợ giấc ngủ. Rất tốt cho người có hệ tiêu hóa yếu hoặc ăn uống thất thường.

Top 4 món canh bổ dưỡng cho mùa Lập Thu giúp tăng sức đề kháng

Mỗi bát canh không chỉ mang lại hương vị ấm áp mà còn là “liều thuốc” tự nhiên giúp cơ thể khỏe mạnh, sẵn sàng thích nghi với khí hậu mùa thu.

