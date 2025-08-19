Khỏe & Đẹp Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được Ngao ngon nhưng hay lẫn cát khiến bữa ăn mất ngon. Chỉ với mẹo nấu ăn đơn giản, bạn sẽ có ngao sạch cát, tươi ngọt để chế biến ngay.

Ngao là loại hải sản quen thuộc, được chế biến thành nhiều món ngon như canh, hấp, xào hay nướng. Thịt ngao ngọt mềm, giàu protein, ít béo, bổ sung nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, sắt, kẽm và selen. Tuy nhiên, ngao thường chứa nhiều cát, nếu không rửa sạch sẽ làm hỏng hương vị món ăn.



Nhiều người thường ngâm ngao với dầu ăn và muối để nhả cát, nhưng theo kinh nghiệm của ngư dân vùng biển, đây là cách sai lầm. Dầu ăn phủ kín mặt nước khiến ngao khó thở, còn muối thì khó kiểm soát được độ mặn tương tự nước biển, do đó hiệu quả không cao. Thay vào đó, chỉ cần dùng giấm trắng là ngao sẽ nhả sạch cát nhanh chóng.

Cách làm chi tiết:

Rửa sạch vỏ ngao:

Ngâm trong nước rồi chà kỹ để loại bỏ bùn đất bên ngoài.



Ngâm với giấm trắng:

Chuẩn bị một chậu nước sạch, thêm 1 thìa canh giấm trắng cho mỗi 500g ngao. Khuấy đều để nước có mùi chua nhẹ.



Đặt chậu ngao nơi tối:

Đậy nắp hoặc dùng túi ni lông tối màu để ngao cảm thấy an toàn. Khi ngao thở, chúng sẽ nhả cát và bùn ra ngoài.



Thay nước và rửa lại:

Sau 30 phút – 2 tiếng, thay nước thêm một lần để loại bỏ hết cặn bẩn. Cuối cùng, rửa ngao nhiều lần dưới vòi nước cho sạch hoàn toàn.