Kinh tế Bế mạc Lễ hội Du lịch và ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 Tối 1/12, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc Lễ hội Du lịch và ẩm thực Sen Nghệ An 2024.

Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Lợi – Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Hiệp hội du lịch Nghệ An cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh.

Chương trình quảng diễn ẩm thực trong đêm bế mạc. Ảnh: Quang An

Lễ hội du lịch và ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 1/12/2024 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh.

Tại lễ hội, người dân đã được xem chương trình quảng diễn “Tinh hoa ẩm thực Sen” của các nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực, đầu bếp chuyên nghiệp nổi tiếng đến từ Hiệp Hội văn hóa ẩm thực Việt Nam và Nghệ An trình diễn… Du khách được cùng trải nghiệm chế biến các món ăn cũng như được nếm thử các món ngon ngay tại sân khấu.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi – Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phát biểu bế mạc lễ hội. Ảnh: Quang An

Tại lễ hội còn có không gian giới thiệu du lịch và ẩm thực sen; giới thiệu các sản phẩm thương mại, OCOP, sản phẩm truyền thống, đặc sản trong tỉnh và các góc check – in tuyệt đẹp để phục vụ người dân và du khách khi đến với Nghệ An.

Sau 3 ngày tổ chức, lễ hội đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội thu hút hàng chục ngàn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đây là sự kiện du lịch thu hút đơn vị tham gia gian hàng và người dân đến tham quan đông nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay.

Ban tổ chức tặng giấy chứng nhận cho các đơn vị đồng hành cùng lễ hội. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Mạnh Lợi – Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Lễ hội du lịch và ẩm thực Sen đã tạo cơ hội tốt để quảng bá, tôn vinh những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của Nghệ An, các tỉnh, thành phố trong nước... phục vụ nhu cầu của nhân dân và du khách tham dự; làm đa dạng, phong phú thêm các sự kiện văn hóa, du lịch Nghệ An.

Ban tổ chức tặng giấy chứng nhận cho các địa phương tham gia lễ hội. Ảnh: Quang An

Bên cạnh đó, lễ hội cũng tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ ăn uống giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ; kết hợp trưng bày các món ẩm thực truyền thống, các sản vật OCOP địa phương gắn với quảng bá sản phẩm du lịch của Nghệ An và các tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức tặng giấy chứng nhận cho các nghệ nhân, đầu bếp tham gia lễ hội. Ảnh: Quang An

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các đơn vị, nghệ nhân, địa phương tham gia lễ hội, góp phần tạo nên sự thành công của lễ hội năm nay./.