Kinh tế Di chuyển thế nào Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen tại Nghệ An? Dự kiến Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen 2024 sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Do đó, người dân cần chủ động thời gian, phương tiện di chuyển để tránh ùn tắc.

Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen 2024 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh, Nghệ An từ ngày 29/11 - 01/12/2024.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết: Người dân cần chủ động thời gian, phương tiện di chuyển để tránh ùn tắc. Đối với phương tiện di chuyển là xe máy, ô tô cá nhân, từ trung tâm TP. Vinh: Di chuyển qua đường Hồ Tùng Mậu hoặc đường Trần Phú sẽ đến ngay Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, nơi diễn ra lễ hội.

Phố đi bộ Vinh từ trên cao. Ảnh: Q.A

Đối với các điểm đỗ xe: Có các khu vực đỗ xe gần khu vực lễ hội, đặc biệt là các bãi đỗ xe công cộng tại các tuyến đường lân cận như đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú. Các bãi đậu xe trong Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đối với người dân di chuyển bằng taxi hoặc Grab: Đặt taxi hoặc xe Grab trực tiếp đến Trung tâm Văn hóa tỉnh, nơi có mặt tiền rộng rãi và dễ dàng nhận diện lễ hội.

Nhiều món ẩm thực hấp dẫn tại lễ hội. Ảnh: P.V

Tuyến đường thuận lợi đối với các du khách, từ sân bay Vinh: Chỉ mất khoảng 15-20 phút di chuyển bằng xe ô tô, qua các tuyến đường như Đại lộ Lê Nin, Nguyễn Sỹ Sách và đường Hồ Tùng Mậu. Từ ga Vinh: Khoảng 10 phút đi taxi hoặc xe máy về hướng trung tâm.

Sơ đồ không gian phố đi bộ. Ảnh: Q.A

Người dân cần lưu ý: Phố đi bộ sẽ có cấm phương tiện giao thông trong khu vực sự kiện vào các giờ cao điểm, vì vậy, hãy chọn điểm đỗ xe ở các bãi đỗ gần đó và di chuyển bằng cách đi bộ. Để tránh tình trạng tắc đường, nên di chuyển sớm để tìm chỗ đỗ xe dễ dàng và tham gia đầy đủ các hoạt động của lễ hội.

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An chủ trì thực hiện. Với sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An. Sự phối hợp của Quỹ Phát triển du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, các sở, ngành cấp tỉnh...