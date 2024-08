Lễ hội sức khỏe lớn nhất dành cho người yêu thể thao tại Nghệ An trong năm 2024 có gì?

Năm suối nguồn tươi trẻ

"Năm Suối Nguồn Tươi Trẻ" (Five Tibetan Rites) là chuỗi bài tập Yoga cổ xưa có nguồn gốc từ Tây Tạng, giúp cơ thể trẻ hóa, tăng cường năng lượng và duy trì sức khỏe toàn diện. Các bài tập được giới thiệu rộng rãi qua cuốn sách “The Ancient Secret of the Fountain of Youth” của Peter Kelder, xuất bản lần đầu vào những năm 1930.