Nghệ An sắp diễn ra Lễ hội Ẩm thực Sen

Lễ hội Ẩm thực sen Nghệ An làm trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An chủ thực hiện. Với sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An. Hợp tác của Quỹ Phát triển du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, các cơ sở, ngành cấp tỉnh... Thời gian tổ chức từ ngày 29/11 - 01/12/2024 . Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Tỉnh và Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh, Nghệ An.