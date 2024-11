Kinh tế Khai mạc Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 Tối 29/11, tại TP. Vinh, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng các ban, ngành, các chuyên gia ẩm thực trên cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Quang An

Hoa sen từ lâu đã là biểu tượng văn hóa đặc trưng, gắn liền với sự thanh cao, khiêm nhường và trong sáng. Đối với quê hương Nghệ An - nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, loài sen càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi nó phản ánh tư tưởng, lối sống giản dị và tâm hồn cao đẹp của Người.

Việc tổ chức “Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen” năm 2024 tại Nghệ An không chỉ nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và ẩm thực đặc sắc của sen mà còn là cơ hội quan trọng để thúc đẩy liên kết vùng, quảng bá du lịch, phát triển kinh tế địa phương, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng du khách.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam biểu dương sáng kiến về Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen tại Nghệ An. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại lễ hội, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, có thiên nhiên trù phú, đậm đà bản sắc văn hóa. Những năm qua, Nghệ An có bước tiến lớn trong phát triển du lịch. Đặc biệt, chúng tôi rất ghi nhận, biểu dương sáng kiến về Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen lần này. Sự kiện được tổ chức bài bản, công phu, không chỉ quảng bá văn hóa, ẩm thực Nghệ An mà còn tôn vinh lên nét văn hóa, con người xứ Nghệ, giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Quang An

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen năm 2024 là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu du lịch Nghệ An – Việt Nam thân thiện, mến khách; là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần đưa quê hương Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc lễ hội. Ảnh: Quang An

Lễ hội được kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện được tổ chức thường niên cấp vùng trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 hàng năm, vừa là để tưởng nhớ công ơn của Người, vừa làm nổi bật giá trị văn hóa gắn với biểu tượng sen, cũng là cầu nối đưa Nghệ An đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 có sự tham gia của hơn 70 gian hàng đến từ các vùng miền, địa phương. Các đơn vị lữ hành lớn của cả nước như Vietravel, Saigontourist, Vietnam Airlines… cùng các đơn vị lớn phối hợp để tổ chức, quảng bá sự kiện như: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Ẩm thực Nghệ An…

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại lễ hội. Ảnh: Quang An

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, từ 29/11 – 1/12, Lễ hội Du lịch và Ẩm thực Sen Nghệ An năm 2024 có các chương trình đặc sắc, đặc biệt, chương trình quảng diễn "Tinh hoa ẩm thực Sen" với nhiều món ăn, thức uống được các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng trong cả nước chế biến. Người dân và du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn độc đáo từ sen và đặc sản địa phương.

Tại lễ hội còn có không gian giới thiệu Du lịch và Ẩm thực Sen; giới thiệu các sản phẩm thương mại, OCOP, sản phẩm truyền thống, đặc sản trong tỉnh và các góc check – in tuyệt đẹp để phục vụ người dân và du khách khi đến với Nghệ An.