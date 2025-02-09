Xã hội Đồng bào Thái ở xã Hùng Chân mừng Tết Độc lập Với đồng bào Thái ở xã Hùng Chân (xã Châu Hoàn, Diên Lãm, Châu Phong cũ), Tết Độc lập đã là một ngày lễ trọng, chỉ sau Tết Nguyên đán; trở thành một nét văn hóa độc đáo, mang tính truyền thống...

Tết Độc lập ơn Đảng, ơn Bác Hồ

Đường làng, ngõ xóm xã Hùng Chân trước ngày Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuyên

Vào khoảng những năm 50 của thế kỷ trước, đồng bào dân tộc Thái ở huyện Quỳ Châu cũ đã hình thành nên một cái Tết mới - Tết Độc lập mừng Quốc khánh 2/9. Vào ngày Tết Độc lập này, đồng bào ai cũng trong tâm thế vui tươi, phấn khởi, cùng nhau tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, cố kết tình đoàn kết thật ý nghĩa...

Các cán bộ, chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên xã Hùng Chân thực hiện vệ sinh môi trường. Ảnh: Kế Kiên

Một ngày trước Quốc khánh, ở các bản làng người Thái, người dân đã thức dậy từ sớm. Mọi người cùng nhau quét dọn, vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm và chuẩn bị cho các hoạt động văn nghệ, thể thao. Sau công việc chung của cả bản, mọi người trong gia đình trở về, quây quần bên nhau; cùng dọn dẹp nhà cửa, sửa sang bàn thờ, ảnh Bác Hồ cẩn thận, sạch sẽ; làm mâm cúng gia tiên dâng lên bàn thờ.

Đoàn viên thanh niên xã Hùng Chân hỗ trợ các hộ gia đình treo cờ tổ quốc trước ngày Quốc khánh. Ảnh: Kế Kiên

Ông Lê Quốc Bảo, 65 tuổi, ở bản Nật Dưới, xã Hùng Chân chia sẻ: “30 năm nay, năm nào gia đình ông cũng tổ chức đón Tết Độc lập nhớ ơn Đảng, nhớ ơn Bác Hồ. Vào Tết Độc lập, mọi người trong gia đình quây quần bên nhau để cùng nhau vui Tết. Dẫu kinh tế còn khó khăn song gia đình luôn cố gắng sắm sửa mâm cỗ sao cho tươm tất”.

Ông Trương Văn Phượng ở bản Chao làm mâm cúng mời tổ tiên về ăn Tết Độc lập. Ảnh: Đình Tuyên

Trong ngày Tết độc lập, các gia đình người Thái ở xã Hùng Chân đều làm mâm cơm với các món ăn truyền thống, dâng cúng tổ tiên. Các món chính làm từ gà, vịt, trâu, bò. Đặc biệt, nhiều gia đình còn tổ chức làm các loại bánh đặc trưng của dân tộc mình như bánh sừng trâu, bánh chưng, bánh dày... Các loại bánh này sau khi dâng cúng tổ tiên thì được đem tiếp đãi, làm quà cho khách đến chơi.

Mâm cúng với các món ăn truyền thống. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi chuẩn bị chu đáo các món ăn và bánh truyền thống, chủ nhà làm lễ dâng cúng tổ tiên, mời tổ tiên về ăn Tết Độc lập và chia vui cùng con cháu. Tiếp đó làm dọn mâm cỗ mời anh em, con cháu trong nhà và đãi khách đến chơi.

Làm lễ cúng, mời tổ tiên cùng về vui với con cháu, bản làng trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Trương Văn Phượng - già làng của bản Chao tâm tình: “Trước kia, bà con bản mình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nghèo đói quanh năm. Bây giờ thì khác rồi, trong bản, các gia đình đều đủ ăn, đủ mặc, có điện để xem ti vi, trẻ em đến trường đúng độ tuổi. Có được ngày hôm nay là nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Tết Độc lập cũng chính là Tết ơn Đảng, ơn Bác Hồ".

Xã Hùng Chân vẫn còn nhiều hộ nghèo nhưng nhìn chung cuộc sống người dân bây giờ đã ổn định. Bà con dân bản luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cuộc sống sẽ ngày một tốt đẹp hơn.

Xúc động, tự hào ngày Quốc khánh

Hoạt động vui chơi, văn nghệ nhân mừng Tết Độc lập. Ảnh: Đình Tuyên

Thực ra, ở các bản người thái tại xã Hùng Chân, Tết Độc Lập đã được bắt đầu từ tối 1/9 và kéo đến trưa 2/9. Mừng Tết Độc lập, người dân các bản vừa tổ chức bữa ăn, vừa tổ chức biểu diễn các tiết mục văn nghệ như hát nhuôn, suối, giao duyên.

Ông Vi Văn Mai - nghệ nhân về hát nhuôn, suối, thổi khèn bè, bí ở bản Nật Dưới cho hay: Tết Độc lập cũng là dịp để lớp người già chúng tôi thực hiện tuyên truyền, giáo dục những giá trị văn hoá truyền đời của đồng bào Thái cho lớp trẻ. Nhờ những dịp này, lớp trẻ càng thêm yêu, thêm quý truyền thống của dân tộc, quê hương...

Ngày Quốc khánh, xã Hùng Chân rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thành Chung

Những năm trước, vào Ngày Quốc khánh, người dân các bản ở xã Hùng Chân đều không ai lên rẫy. Mọi người tụ tập dưới những cây thị cổ thụ trong bản. Tại đây, các cụ người cao tuổi đã kể lại cho cháu con những ngày tháng lịch sử của đất nước, của bản làng, quê hương; dặn dò cháu con cố gắng học hành tấn tới.

Chị em người dân Thái ở xã Hùng Chân chụp ảnh cùng Quốc kỳ trong ngày lễ trọng. Ảnh: Đình Tuyên

Đúng 7 giờ sáng, mọi người trong bản tập trung về nhà văn hoá cộng đồng của bản nghe già làng, bí thư chi bộ, trưởng bản thông báo về tình hình phát triển của địa phương, trao nhau những lời chúc tốt lành, sau đó tổ chức ăn mừng và các trò chơi truyền thống như ném còn, đi cà kheo, nhảy sạp…

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9. Ảnh chụp màn hình Thành Chung



Năm nay, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, có sự khác biệt hơn, chị Lý Thị Hợi, Bản Nật Dưới chia sẻ: Sau lễ chào cờ ở nhà văn hoá cộng đồng bản lúc 6 giờ, chúng tôi đã trở về nhà, bật ti vi để xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9. Buổi lễ rất trang nghiêm, hùng tráng mà lại gần gũi và xúc động. Chúng tôi rất đỗi tự hào càng biết ơn hơn những anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ. Tổ quốc; càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và khát vọng hùng cường của dân tộc.

Người dân xã Hùng Chân vui uống rượu cần trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9, đồng bào Thái ở Hùng Chân lại mừng với ngày lễ trọng. Bữa cỗ ăn Tết Độc lập năm nay, có phần đủ đầy hơn trước khi mỗi người, mỗi hộ gia đình đều được Nhà nước tặng quà, với mức quà tặng 100.000 đồng/người.

Trong ngày Tết Độc lập này, mọi người khuyên nhau không được uống rượu say, đặc biệt là không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia. Ăn Tết Độc lập xong thì phải bắt tay ngay vào sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi...