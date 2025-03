Pháp luật Sở Y tế đề nghị UBND TP. Vinh kiểm tra an toàn thực phẩm trên tuyến phố ẩm thực Nguyễn Tài Sau khi Báo Nghệ An điện tử ngày 24/3/2025 đăng tải bài viết “Sống khổ bên “phố nhậu” Nguyễn Tài”, Sở Y Tế có văn bản đề nghị UBND TP. Vinh kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến đường Nguyễn Tài, phường Trường Thi.

Ngày 27/3/2025, Sở Y tế có Văn bản số 1062/ SYT-ATTP về việc “đề nghị kiểm tra, xử lý nội dung Báo Nghệ An điện tử phản ánh” gửi UBND TP. Vinh. Toàn văn nội dung Văn bản số 1062/ SYT-ATTP của Sở Y tế như sau:

Bìa bài "Sống khổ bên “phố nhậu” Nguyễn Tài" trên Báo Nghệ An điện tử ngày 24/3/2025. Ảnh: Nhật Lân

“Báo Nghệ An điện tử ngày 24/3/2025 đăng bài "Sống khổ bên “phố nhậu” Nguyễn Tài" phản ánh về tình trạng mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên tuyến đường Nguyễn Tài, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Căn cứ Quyết định số 112021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ATTP tỉnh) đề nghị UBND thành phố Vinh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Hệ thống hàng quán kinh doanh ẩm thực trên phố Nguyễn Tài. Ảnh: Nhật Lân - Hải Đăng

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm (nếu có) đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên tuyến đường Nguyễn Tài, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An. Thông báo kết quả kiểm tra trước ngày 15/4/2025 về Sở Y tế để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan.

2. Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được phân cấp quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng phường Trường Thi (TP. Vinh) lập biên bản xử lý vi phạm đối với các hộ kinh doanh trên tuyến phố ẩm thực Nguyễn Tài. Ảnh: CSCC

3. Việc xây dựng tuyến phố/tuyến đường có kiểm soát an toàn thực phẩm phải đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 1329/QĐ-SYT ngày 29/11/2019 của Sở Y tế về ban hành Bộ tiêu chí “Mô hình tuyến phố/tuyến đường có kiểm soát an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở Y tế đề nghị UBND thành phố Vinh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời”.

Về Bộ tiêu chí “Mô hình tuyến phố/tuyến đường có kiểm soát an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Nghệ An được Sở Y tế ban hành tại Quyết định số 1329/QĐ-SYT ngày 29/11/2019 có quy định về điều kiện để xây dựng “Mô hình tuyến phố/tuyến đường có kiểm soát an toàn thực phẩm”. Trong đó quy định, tuyến đường được rải nhựa hoặc bê tông; sạch sẽ, không có bụi bẩn và không úng ngập khi mưa. Không có rác thải vương vãi trên lòng đường, vỉa hè… Trong vòng bán kính 100m không có ổ phát sinh côn trùng như ruồi, nhặng, chuột… không có mùi hôi thối và khói bụi ô nhiễm”.

Lòng đường Nguyễn Tài rộng 8m, từ khi trở thành phố ẩm thực, việc phương tiện khách hàng đậu đỗ thu hẹp lòng đường, gây áp lực giao thông đối với người dân trong khu vực. Ảnh: Nhật Lân - Hải Đăng

Với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phải đáp ứng 10 tiêu chí, trong đó tiêu chí 2 quy định “Có thùng rác kín, có nắp đậy tại các bàn ăn, khu chế biến và được chuyển rác thải đi trong ngày, không có rác vương vãi trên nền nhà, bàn ăn; có nơi rửa tay và nhà vệ sinh cùng xà phòng cho khách”.

Phố ẩm thực trên đường Nguyễn Tài được UBND TP. Vinh quy hoạch, tổ chức thực hiện theo Đề án tổ chức thí điểm phố đi bộ, phê duyệt tại Quyết định số 5243/QĐ-UBND ngày 5/9/2019. Tuy nhiên, sau khi phố ẩm thực đường Nguyễn Tài đi vào hoạt động, các hộ dân sống xung quanh (thuộc khối 2, phường Trường Thi và khối Bình Yên, phường Hưng Bình) đã nhiều lần phản ánh về các hệ lụy ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, kiến nghị dừng các hoạt động này.

Không chỉ người dân mà cả cán bộ khối phố, cán bộ phường Trường Thi cũng nhìn nhận việc tổ chức kinh doanh ẩm thực trên tuyến mương số 2, đường Nguyễn Tài là bất hợp lý, gây ra nhiều hệ lụy. Trong ảnh: Ông Dương Văn Chuyên - Khối trưởng khối 2, phường Trường Thi trao đổi với PV Báo Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân

Xác minh của PV Báo Nghệ An cho thấy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường Nguyễn Tài được đặt tuyến mương kín số 2 của thành phố Vinh. Tuyến mương kín số 2 dẫn nước thải; không gian trên và hai bên mương hẹp, không thể bố trí công trình vệ sinh; lòng đường Nguyễn Tài chỉ rộng 8m; nhà cửa dân cư đông đúc bao quanh…

Vì vậy thấy rằng, việc bố trí hệ thống hàng quán kinh doanh ngành hàng ẩm thực là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phát sinh ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự...