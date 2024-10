Xã hội Sở Y tế Nghệ An cảnh báo lừa đảo trong kiểm tra an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An cho biết: Tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện văn bản giả mạo về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm của các Sở Y tế.

Ngày 01/10, Sở Y tế Nghệ An có văn bản số 3277/SYT-TTR về việc cảnh báo hoạt động lừa đảo trong kiểm tra an toàn thực phẩm gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Vinh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh Nghệ An.

Nội dung văn bản nêu rõ: Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhận được văn bản giả mạo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm của Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Văn bản giả mạo quyết định của Sở Y tế Đồng Tháp. Ảnh: CCATVSTP

Để chủ động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sở Y tế Nghệ An đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và cách nhận biết các văn bản giả mạo để các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan công an địa phương ngăn chặn, xử lý các hành vi lừa đảo trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nói riêng và lĩnh vực y tế nói chung.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và thông báo cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý về các hành vi lừa đảo, mạo danh cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm để chủ động phòng tránh và tham gia tố giác tội phạm.

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm sạch Thanh Phúc. Ảnh tư liệu Từ Thành

Sở Y tế Nghệ An cũng giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hướng dẫn và tăng cường công tác thông tin, truyền thông về nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo, mạo danh cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý an toàn thực phẩm nói chung và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý nói riêng./.