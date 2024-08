Sức khỏe Tọa đàm kỷ niệm 15 năm thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã nỗ lực hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Chung

Chiều 27/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Tham dự có lãnh đạo các sở ban, ngành, địa phương và các đơn vị y tế trong tỉnh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 27/8/2009, theo Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, trên cơ sở phát triển khoa An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An.

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Chi cục đã hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Theo đó, Chi cục đã thực hiện tốt công tác tham mưu Sở Y tế và UBND tỉnh về hoạt động quản lý nhà nước an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tích cực triển khai hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm...

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Vinh ra mẳt tuyến phố có kiểm soát an toàn thực phẩm. Ảnh: Thành Chung

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giám sát và quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.

Nhờ đó, hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn được thực hiện tốt. Số vụ ngộ độc giảm dần theo các năm cả về số lượng, mức độ; nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của người dân ngày càng được nâng cao; công tác quản lý của các cấp, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả..., có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Chung

15 năm qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý từ các cấp ngành: Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Y tế; Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An...

Tại buổi toạ đàm, tập thể lãnh đạo, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An và các đại biểu tham dự đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị; đề ra những phương hướng để nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thương – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thương – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị: Trong thời gian tới, cán bộ, công chức chi cục tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm, giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền lợi, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Thừa uỷ quyền, TS Nguyễn Văn Thương – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao tặng Cờ thi đua năm 2023 của Bộ Y tế cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Dịp này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã được nhận Cờ thi đua năm 2023 của Bộ Y tế và Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong năm 2023./.