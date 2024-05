Sức khỏe Các công nhân bị ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An được xuất viện Đến sáng nay (29/5), sức khoẻ của các công nhân bị ngộ độc thực phẩm tại huyện Yên Thành (Nghệ An) đều đã ổn định. Dự kiến trong ngày, tất cả sẽ được xuất viện, về nhà. Cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra và làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, huyện Yên Thành thăm hỏi các công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Tính đến 6 giờ sáng 29/5, 67/72 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY (thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành) bị ngộ độc thực phẩm đã được điều trị tốt, sức khoẻ ổn định và xuất viện về nhà...

Đến trưa 29/5, sức khoẻ của 5 công nhân bị ngộ độc thực phẩm còn lại cũng đã ổn định. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đang làm thủ tục để 5 công nhân này xuất viện.

Như tin Báo Nghệ An đã đưa: Vào trưa 28/5, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm, với nhiều người mắc... Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế Nghệ An và huyện Yên Thành đã chỉ đạo, tổ chức cấp cứu, điều trị cho các công nhân bị ngộ độc thực phẩm kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành, Bệnh viện Đa khoa Yên Thành và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị tốt cho các công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Các công nhân đều đã được điều trị bằng uống oresol, truyền dịch bù nước, điện giải và theo dõi.

Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An cũng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cử tổ công tác phối hợp Trung tâm Y tế huyện Yên Thành và chính quyền địa phương tiến hành điều tra thực địa, lấy mẫu tại địa phương và gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định nguyên nhân.

Cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm điều tra nguyên nhân ngộ độc. Ảnh: Thành Chung

Kết quả điều tra thực địa ghi nhận: Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY có đầy đủ hồ sơ giấy tờ về an toàn thực phẩm. Về điều kiện thực tế, bếp ăn tập thể của công ty còn có một số tồn tại.

Cụ thể, hệ thống thu gom rác thải không có nắp đậy và không đảm bảo vệ sinh; hệ thống cống rãnh thoát nước thải không đảm bảo vệ sinh; có xuất hiện côn trùng trong khu vực chế biến thực phẩm; bàn chế biến không đảm bảo (có gạch vỡ); thực hiện lưu mẫu thực phẩm không đúng theo quy định (số lượng mẫu lưu không đúng, tủ lưu mẫu không đảm bảo vệ sinh).

Hiện nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã gửi mẫu thực phẩm ra Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để xác định rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong sáng 29/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-ATTP kiểm tra an toàn thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY. Thời hạn kiểm tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Thành phần tham gia đoàn kiểm tra gồm có các cán bộ thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thuỷ sản tỉnh Nghệ An (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện Yên Thành.