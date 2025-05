Xã hội Biển Cửa Lò đón hơn 322.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, thành phố Vinh ghi nhận sự sôi động trở lại của ngành du lịch. Các điểm đến như biển Cửa Lò, VinWonders Cửa Hội, Quảng trường Hồ Chí Minh... trở thành tâm điểm thu hút du khách, góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi nổi, an toàn và văn minh.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, kết hợp thời tiết thuận lợi, đã tạo điều kiện để hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Vinh ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc.

Theo Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành phố Vinh, trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương đã đón và phục vụ hơn 460.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 190.000 lượt khách lưu trú, doanh thu từ du lịch ước đạt 330 tỷ đồng.

Lượng khách đổ về biển Cửa Lò trong ngày nghỉ lễ đầu tiên ước tính lên đến hàng vạn người. Ảnh tư liệu: Quang An

Biển Cửa Lò tiếp tục khẳng định điểm đến trọng điểm của vùng với khoảng 322.000 lượt khách, chiếm 70% tổng lượng du khách đến thành phố Vinh trong dịp lễ. Cùng với đó, các điểm đến như VinWonders Cửa Hội, Quảng trường Hồ Chí Minh, đền Quang Trung... cũng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ngoài các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, khu vực trung tâm thành phố cũng sôi động với các hoạt động ẩm thực, mua sắm, giải trí. Các tuyến phố chính liên tục nhộn nhịp khách du lịch check-in, tạo nên không khí sôi động, rộn ràng trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh tại Quảng trường Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người dân, du khách check-in. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Theo ghi nhận, tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Vinh được đảm bảo tốt, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.