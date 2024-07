Kinh tế Nghệ An xử lý 6 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn, qua đó phát hiện có 6 cơ sở vi phạm.

Thực hiện Quyết định số 934/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024”, đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh, các chi cục) đã tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh cơ sở sản xuất thực phẩm sạch Thanh Phúc. Ảnh: Từ Thành

Theo đó, từ ngày 16/4 - 15/5/2024, đoàn công tác đã kiểm tra 23 cơ sở, trong đó có 3 cơ sở sản xuất thực phẩm; 8 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm 1 bếp ăn tập thể và 11 nhà hàng, nhà hàng trong khách sạn.

Kết quả kiểm tra có 17 cơ sở đạt chất lượng, 6 cơ sở vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 cơ sở vi phạm và chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng đề nghị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền, với tổng số tiền 46,5 triệu đồng.

Các suất ăn phải được chế biến kỹ càng, người chế biến phải mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động theo quy định. Ảnh: Quang An