Pháp luật Cách làm hay của cựu chiến binh xã Bắc Thành trong giữ gìn an ninh nông thôn Những năm gần đây, xã Bắc Thành (Yên Thành) vươn lên trở thành điểm sáng về an ninh nông thôn. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của Hội Cựu chiến binh xã với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo.

Tham mưu và tham gia lập 7 tổ tuần tra

Xã Bắc Thành là địa bàn nằm phía Tây Nam của huyện Yên Thành, cách trung tâm thị trấn chừng 3 km. Đây cũng là một trong những địa phương tốp đầu của huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất đồ may mặc, vừa tạo việc làm cho lao động địa phương và vùng phụ cận, vừa mở hướng cho các ngành nghề dịch vụ phát triển.

Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi, việc nở rộ quán hàng dịch vụ cùng với số lượng lớn lao động làm việc, sinh hoạt cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Từ thực tế đó, Hội Cựu chiến binh xã Bắc Thành đã tham mưu và phối hợp thành lập 7 tổ tuần tra ở 7 xóm với tên gọi “Tổ tuần tra nhân dân”, bao gồm lực lượng tham gia chính là thành viên Hội Cựu chiến binh, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Mô hình nói trên thu hút hơn 160 thành viên cựu chiến binh trên địa bàn xã tham gia. Các tổ tuần tra này được tổ chức thường xuyên nhằm nhắc nhở cũng như sớm phát hiện các điểm nóng về ANTT để phối hợp với lực lượng chức năng phòng ngừa, xử lý kịp thời. 6 tháng đầu năm 2024, mô hình “Tổ tuần tra nhân dân” của xã Bắc Thành đã thực hiện 68 lượt tuần tra; kịp thời phát hiện 3 cơ sở bán hàng trước cổng trường học không đảm bảo chất lượng; nhắc nhở các quán dịch vụ đóng cửa đúng giờ quy định; phối hợp bắt giữ và xử lý 2 công dân có hành vi nổ pháo trước Tết Nguyên đán; giải tán các đám đông có nguy cơ gây bất ổn tình hình ANTT...

Bên cạnh việc tuần tra, Hội Cựu chiến binh xã Bắc Thành đã tham mưu chính quyền địa phương, trực tiếp lắp đặt 7 hòm thư tố giác tại nhà văn hóa 7 xóm với mục đích tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm. Nhờ đó đã phát hiện được một số tụ điểm có biểu hiện nghi vấn nghiện hút, kịp thời báo cáo lực lượng chức năng cũng như phối hợp với gia đình giáo dục, răn đe, cảnh cáo đối tượng. Hội Cựu chiến binh xã cũng đồng thời vận động thành công 1 đối tượng trên địa bàn đi cai nghiện, sớm đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời.

Không chỉ vậy, vào thời điểm trên địa bàn xuất hiện tệ nạn trộm cắp tài sản, khiến người dân cảm thấy bất an, xã Bắc Thành đã thành lập mô hình “Tổ liên gia tự quản, tự PCCC, tự đảm bảo ANTT, tự hòa giải và vệ sinh môi trường”. Mỗi tổ gồm 12 – 18 hộ gia đình, trong đó, mỗi gia đình cựu chiến binh là nòng cốt, mỗi cựu chiến binh là nhân tố đi đầu, gương mẫu nhắc nhở con cháu thực hiện lối sống văn minh để làm gương, đồng thời, vận động hàng xóm, láng giềng, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự thôn, xóm. Các cựu chiến binh cũng là lực lượng xung kích trong thực hiện các mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Camera an ninh”, “Địa bàn sạch ma túy”, “Cổng trường an toàn”...

Hội Cựu chiến binh xã Bắc Thành được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: An Quỳnh

Ông Nguyễn Duy Thu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Thành cho biết: An ninh, trật tự ổn định thì người dân mới yên tâm sản xuất, kinh doanh, kinh tế - xã hội mới phát triển, do vậy, Hội Cựu chiến binh xã đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể thực hiện đồng bộ các biện pháp giữ bình yên thôn xóm, nhờ đó, hạn chế được tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trên địa bàn

Lấy tuyên truyền, vận động làm nòng cốt

Cùng với các mô hình đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, Hội Cựu chiến binh xã Bắc Thành cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, Hội đã phối hợp lực lượng chức năng tổ chức 7 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội cho hội viên và gia đình hội viên. Việc tuyên truyền các văn bản, chính sách, quy định mới được Hội phối hợp với các xóm lồng ghép qua các buổi sinh hoạt, các chương trình hoạt động tại thôn, xóm với hơn 18 buổi, thu hút gần 400 lượt người tham dự.

Công tác hòa giải cơ sở, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân cũng được các cấp Hội Cựu chiến binh xã Bắc Thành thực hiện hiệu quả thông qua "Dân vận khéo" và sự nêu gương trong mọi hoạt động, phong trào chung. Ví như vụ hòa giải thành công gần đây nhất giữa 2 gia đình là anh em ruột trên địa bàn xóm. Mâu thuẫn xảy khi người anh muốn xây cổng nhưng người em cho rằng, người anh đã lấn sang phần đất nhà mình.

Cựu chiến binh Bùi Văn Thống - Bí thư Chi bộ xóm Bắc Sơn, xã Bắc Thành chia sẻ: “Quán triệt phải tham gia giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở, tránh phát sinh điểm nóng tại địa phương nên ngay khi biết thông tin, chúng tôi đã mời cán bộ xã cùng đại diện các đoàn thể khối, xóm tới vận động, khuyên nhủ, giải thích, hóa giải mâu thuẫn ngay trong đêm. Khi hiểu ra do sự nhầm lẫn trong giấy tờ, hai anh em đã bớt căng thẳng và tìm ra hướng giải quyết. Nhiều khi, chỉ sự việc nhỏ nhưng đã giúp gia tăng uy tín của cán bộ thôn, xóm và vai trò của CCB rất nhiều...".

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các tổ, hội viên cựu chiến binh xã Bắc Thành đã tham gia hòa giải thành công 25 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Chủ yếu liên quan đến mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai… góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tránh việc phát sinh điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp.

Một cách làm khác trong công tác tuyên truyền của các cấp Hội Cựu chiến binh ở xã Bắc Thành được nhân dân ghi nhận, đó là việc xây dựng mô hình "Ngôi nhà trí tuệ". Mô hình này khởi phát từ một cựu chiến binh ở xóm Bắc Sơn nay đã được nhân rộng ra nhiều xóm trên địa bàn xã.

Trao đổi với chúng tôi, cựu chiến binh Nguyễn Văn Lạc (SN 1951), xóm Bắc Sơn, xã Bắc Thành, người đã đứng ra tham mưu cho Chi hội Cựu chiến binh xóm đề xuất Ban Cán sự xóm tu sửa nhà kho trở thành thư viện cộng đồng hay còn gọi “Ngôi nhà trí tuệ” cho biết: Mục đích thành lập "Ngôi nhà trí tuệ" là không chỉ để các cựu chiến binh mà tất cả người dân của xóm được đến tìm hiểu tri thức, cập nhật thông tin về chế độ, chính sách, văn bản, quy định mới, từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần vào phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đến nay, "Ngôi nhà trí tuệ" xóm Bắc Sơn đã có đến gần 9.000 đầu sách khác nhau với đủ thể loại. Mô hình này đã được 5/7 xóm học tập và làm theo.

Các cán bộ huyện, xã cùng đọc sách tại "Ngôi nhà trí tuệ" tại xóm Bắc Sơn, xã Bắc Thành. Ảnh: An Quỳnh

Ông Hoàng Xuân Tời - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thành nhận xét: Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Bắc Thành đã làm rất tốt công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên và nhân dân; giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Những nỗ lực của các cấp hội cựu chiến binh đã góp phần đưa xã Bắc Thành trở thành điểm sáng về ANTT vùng nông thôn; đồng thời, xã Bắc Thành vinh dự là 1 trong 5 xã điểm trên địa bàn tỉnh và xã đầu tiên của huyện Yên Thành được Công an tỉnh chọn tổ chức phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".