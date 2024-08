Xây dựng Đảng 'Dân vận khéo' trong giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở Phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an ở huyện Nghĩa Đàn thúc đẩy bằng nhiều giải pháp. Trong đó, công tác dân vận tạo đồng thuận để từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội tại mỗi xóm, làng.

Gắn bó, chia sẻ với cuộc sống người dân

Xã Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn) là nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Với trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, cán bộ Công an xã Nghĩa Thọ thường xuyên đến các thôn, xóm, kịp thời chia sẻ với khó khăn của người dân. Hàng năm, mỗi cán bộ, chiến sĩ trích vài ngày lương để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã. Cùng đó, tham gia giúp các gia đình hộ “neo người” thu hoạch mùa màng.

Công an xã Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn) giúp các hộ dân "neo người" thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Mai Phượng

“ “Gia đình tôi rất cảm ơn Công an xã đã giúp thu hoạch lúa, tuốt lúa, đưa lúa về tận nhà, rồi tặng thêm gia đình 1 triệu đồng... Hành động đó đã giúp gia đình tôi vượt qua thời điểm khó khăn”. Anh Lương Xuân Hoạt - xóm Men, xã Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn)

Đối với Công an xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn), ngoài việc hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: Tiết kiệm bằng việc "nuôi lợn đất" để giúp đỡ các hộ gặp khó khăn, hoạn nạn; Vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật các đồng chí thay nhau phụ đạo thêm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, thiết thực của các bộ, chiến sĩ Công an xã trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Từ đó, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó thân mật giữa nhân dân với lực lượng Công an để đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Công an xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) "nuôi lợn đất" để hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Mai Phượng

“ Từ sự gần gũi, sâu sát nhân dân, năm 2022, từ nguồn tin báo của người dân, Công an xã Nghĩa Đức phối hợp đấu tranh, làm rõ 12 trường hợp tụ tập để tập luyện pháp luân công, truyền đạo trái phép. Từ đó cảm hóa 11/12 người từ bỏ “đạo lạ”. Công an ở huyện Nghĩa Đàn cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy “tai mắt” nhân dân

Cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Nghĩa Đàn phát huy vai trò “tai mắt” của nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều nguồn tin báo tin cây từ nhân dân, Công an các xã, thị đã xử lý nhiều vụ việc, đảm bảo an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an các xã còn phối hợp, vận động các địa phương, người dân, doanh nghiệp lắp hệ thống camera giám sát ở những địa bàn trọng điểm. Từ việc làm tốt công tác dân vận, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa để triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh.

Công an xã Nghĩa Khánh cùng cán bộ các thôn, xóm kiểm tra hệ thống camera an ninh trên địa bàn. Ảnh: Mai Phượng

Tại xã Nghĩa Khánh, năm 2022, Công an xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ra mắt mô hình “Camera giám sát, đảm bảo an ninh, trật tự”. Đây là địa phương tiếp giáp với thị xã Thái Hòa và huyện Tân Kỳ, lưu lượng người lưu thông lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và các tệ nạn xã hội nên việc triển khai mô hình mang lại ý nghĩa thiết thực.

31 mắt camera cộng đồng tại các tuyến đường, khu vực dân cư xã Nghĩa Khánh với tổng số tiền huy động nhân dân và doanh nghiệp ủng hộ, đóng góp hơn 193.700.000 đồng được lắp đặt. Qua hệ thống camera đã giúp lực lượng công an làm rõ 5 vụ tai nạn giao thông có tình tiết phức tạp; bắt 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi nổ pháo gây rối trật tự công cộng; bắt 2 vụ, 2 đối tượng liên quan đến ma túy, 1 vụ trộm cắp tài sản... Điển hình, ngày 03/01/2022, Công an tiến hành trích xuất camera cộng đồng tại khu vực xóm Trù Mét đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Minh (sinh 1986, trú tại xóm Trù Mét) cùng 3 viên ma túy tổng hợp...

“ Hệ thống camera an ninh góp phần phòng ngừa tốt với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Người dân chúng tôi rất phấn khởi và sẵn sàng ủng hộ cả về trách nhiệm và vật chất để bảo vệ, duy trì, phát triển mô hình này”. Ông Đào Ngọc Thường - xóm Hồng Khánh, xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn)

Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) đã triển khai lắp đặt 40 mắt camera. Ngoài ra, hàng tháng, các hộ dân ủng hộ tiền chi phí mạng internet, tiền điện khoảng 1,2 triệu đồng/tháng “nuôi” hệ thống camera an ninh.

Công an xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) nắm bắt tình hình địa bàn qua hệ thống camera an ninh. Ảnh: Mai Phượng

Hiện nay, Công an các địa phương trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ kinh phí để nhân rộng mô hình “Camera giám sát, đảm bảo an ninh, trật tự” ở mỗi xóm, xã.

“ Công an huyện Nghĩa Đàn đã xây dựng 18 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình phát huy hiệu quả cao và đang nhân rộng trên toàn huyện, điển hình như: Mô hình “Cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”; Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái”; mô hình “Giáo xứ bình yên không phát sinh tội phạm về ma túy, chung tay xây dựng nông thôn mới”; mô hình “tuyên truyền, kìm hãm sự phát triển của đạo lạ”...

Giúp người từng lầm lỗi hòa nhập cộng đồng

Đó là mục tiêu của Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn). Được thành lập từ năm 2011, mô hình này ra đời với hơn 47 thành viên, trong đó, có 11 người được tha tù trở về, 10 người nhiễm HIV và nghiện ma túy.

Việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) đã khó nhưng để duy trì hoạt động của các CLB càng khó hơn vì những người bị nhiễm HIV, mới ra tù thường tự ti, mặc cảm, thiếu việc làm, thiếu vốn lao động, sản xuất... Bên cạnh đó, một số người dân còn có tâm lý xa lánh, kỳ thị, sợ bị lây nhiễm. Vì vậy, việc chọn nội dung, hình thức để vận động, tuyên truyền có hiệu quả là một thử thách không hề nhỏ đối với Ban Chủ nhiệm CLB.

Chị Nguyễn Thị Mai - Chủ nhiệm CLB “Vòng tay nhân ái” ở xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn) phát thuốc điều trị HIV cho thành viên CLB. Ảnh: Mai Phượng

Bằng quyết tâm và sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành, trong đó, có sự vào cuộc của lực lượng Công an, CLB đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Quá trình đó, chị Nguyễn Thị Thao - nguyên Chủ nhiệm CLB đã vào cuộc rất trách nhiệm, luôn “khéo léo” tạo không khí cởi mở để các thành viên chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình, giúp họ xóa đi mặc cảm.

Chị Thao cũng thường xuyên vận động người dân trong xóm xóa bỏ kỳ thị, tế nhị trong giao tiếp để các đối tượng không còn tự ti, tái hòa nhập cộng đồng.

Chị Phạm Thị A. - một thành viên CLB, khi phát hiện mình bị lây nhiễm HIV từ chồng và đứa con trai của chị cũng bị lây nhiễm, chị chán nản và có tư tưởng không muốn sống. Thế rồi, chị Thao đã thường xuyên đến nhà chia sẻ, động viên chị A. vững niềm tin vào cuộc sống.

Cùng đó, chị Thao xin ý kiến cấp ủy, ban cán sự xóm và đứng ra kêu gọi hội viên phụ nữ, người dân ủng hộ chị A. để mẹ con chị có tiền mua thuốc chữa bệnh. Chị Thao cũng luôn sát cánh, động viên hỗ trợ chị A. vay 50 triệu đồng để có vốn sản xuất. Nhờ vậy, đến nay, kinh tế gia đình chị A. đã vơi bớt khó khăn, chị trở nên lạc quan, tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Để có nguồn quỹ hoạt động, CLB “Vòng tay nhân ái” kêu gọi mỗi gia đình hội viên phụ nữ trong xóm đóng góp 10.000 đồng/tháng, đến nay, nguồn quỹ gần 30 triệu đồng. Vào các dịp lễ, tết, các tổ chức, đoàn thể cùng Ban Chủ nhiệm CLB đến thăm, tặng quà cho hội viên khó khăn, các cháu học giỏi...

Chị Nguyễn Thị Mai - Chủ nhiệm CLB “Vòng tay nhân ái” ở xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn) đến động viên gia đình anh Nguyễn Tr. (cả 2 vợ chồng bị nhiễm HIV) phát triển chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Ảnh: Mai Phượng

Sau khi chị Nguyễn Thị Thao chuyển công tác, chị Nguyễn Thị Mai làm Chủ nhiệm CLB “Vòng tay nhân ái”, tiếp tục duy trì sinh hoạt, kết nối tổ chức nhiều hoạt động để mỗi gia đình của các thành viên CLB phát huy tình yêu thương, hỗ trợ và giúp đỡ nhau hòa nhập cộng đồng. Sau hơn 13 năm hoạt động, đến nay CLB “Vòng tay nhân ái” có 198 thành viên tham gia, trong đó có cả những người ở ngoài xóm tham gia.

Thượng tá Trần Văn Thập - Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, cho biết: “Cùng với thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Công an huyện đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” không chỉ giúp lực lượng Công an huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự mà còn góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh toàn diện trong tình hình mới”.