Pháp luật Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Nghệ An Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai linh hoạt, sáng tạo, đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhiều mô hình linh hoạt, sáng tạo

Về xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, điều dễ nhận thấy đó là không chỉ cuộc sống người dân ngày càng phát triển đa ngành, đa nghề, mà an ninh trật tự trên địa bàn cũng được đảm bảo. Theo Đại úy Hoàng Văn Phùng - Trưởng Công an xã Nghi Trung, có được kết quả đó, không thể không nói đến hiệu quả từ mô hình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; mô hình Tổ tuần tra nhân dân…

Công an xã Nghi Trung trao đổi nắm bắt tình hình địa bàn. Ảnh: Đ.C

Đơn cử mô hình Tổ tuần tra nhân dân ở xóm 5. Đây là xóm có một nửa là đồng bào công giáo, với 330 hộ, gần 1.000 khẩu. Trước đây, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn có nhiều phức tạp, như tình trạng trộm cắp, thanh niên sử dụng chất ma túy… Thực tế đó, năm 2021, Công an xã đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai mô hình Tổ tuần tra nhân dân.

Với sự vào cuộc tích cực của 16 thành viên gồm xóm trưởng, công an viên, trưởng ban an ninh giáo họ, hội đồng mục vụ giáo họ… sau 3 năm đi vào hoạt động đã hỗ trợ tích cực cho Công an trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đặc biệt, công tác tuần tra đảm bảo ANTT, ATGT, triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội, ma túy. Đơn cử như thời điểm cuối năm 2022, Tổ tuần tra nhân dân đã giúp lực lượng Công an xã bắt giữ kịp thời 1 đối tượng trộm chó, mèo từng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cũng thông qua tổ tuần tra, nhiều thanh thiếu niên trong xóm trước đây thường tụ tập rượu chè, hát hò tận khuya, đến nay đã có ý thức hơn…

Theo Đại úy Hoàng Văn Phùng, hiện nay lực lượng Công an xã chính quy được triển khai về xã, tuy nhiên quân số vẫn còn mỏng. Vì vậy việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là rất cần thiết. Chính nhờ sự hỗ trợ đó mà từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã, số vụ việc giảm, chỉ phải giải quyết 11 vụ việc liên quan trộm cắp, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích… So với cùng kỳ giảm 10%.

Mô hình Tiếng kẻng bình yên được áp dụng hiệu quả trong chuyển hóa địa bàn ở huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Đ.C

Tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp với hơn 90% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp đến khai thác, chế biến khoáng sản, nên tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Trước tình hình đó, đầu năm 2014, Công an huyện Quỳ Hợp đã triển khai mô hình “Tiếng kẻng bình yên” tại đây.

Từ khi hình thành mô hình, Ban Công an xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã, các thành viên của mặt trận, ban cán sự xóm, bản đề ra chương trình hoạt động phù hợp. Khi tiếng kẻng vang lên, các gia đình lại nhắc nhau đã đến giờ “giới nghiêm”, không gây ồn ào, không ra ngoài khi không có việc cần thiết. Thông qua tiếng kẻng cũng đã giúp dẹp bỏ được không ít vụ gây gổ, đánh nhau của các thanh niên ở trong và ngoài xã. Nhiều vụ trộm cắp cũng được nhân dân phát hiện kịp thời, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ xử lý theo pháp luật.

Theo chị Quang Thị Hằng, một người dân cho biết, trước đây, đêm khuya con cái đi chơi chưa về rất lo lắng. Nhưng giờ đây nhờ tiếng kẻng mà con em tự ý thức về nhà đúng giờ quy định, các bậc phụ huynh rất yên tâm, phấn khởi.

Đến nay, từ triển khai thí điểm tại xã Châu Tiến, mô hình “Tiếng kẻng bình yên” đã được nhân rộng tại 67 xóm, bản trên địa bàn 11 xã gồm: Châu Cường, Châu Hồng, Châu Thành, Châu Tiến, Liên Hợp, Châu Thái, Châu Lý, Bắc Sơn, Nam Sơn, Thọ Hợp, Nghĩa Xuân với hơn 400 người trực tổ kẻng và hơn 660 người tham gia tổ tuần tra. Thông qua mô hình, quần chúng nhân dân đã phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 125 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật cùng hàng nghìn vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn.

Hay như tại huyện Quỳnh Lưu, toàn huyện có 1.427/1.718 dòng họ, chi họ có nhà thờ, 100% dòng họ thành lập Hội đồng gia tộc hoặc Ban cán sự, đa phần các dòng họ đã xây dựng được Tộc ước, Tộc phả hoặc Quy ước dòng họ trên cơ sở quy định của pháp luật và hương ước thôn, xóm. Trên cơ sở đó, huyện đã triển khai mô hình “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự”. Qua 14 năm triển khai đã tạo được không khí thi đua sôi nổi giữa các dòng họ.

Ngoài phát huy được vai trò, trách nhiệm của dòng họ trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đã phát huy vai trò trong vận động con cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn ANTT, nhất là trật tự ATGT, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; động viên con cháu thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM... Đến nay, gần 70% dòng họ đạt dòng họ hiếu học, trên 1.000 dòng họ đạt tiêu chí “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự”.

Phấn đấu ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT

Thực tế, Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất và dân số đứng thứ tư cả nước; có 21 huyện, thành, thị với 460 xã, phường, thị trấn; đường bờ biển dài 82 km, tuyến biên giới giáp nước bạn Lào dài nhất cả nước với 468,281 km, đi qua 6 huyện với 27 xã; có 47 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao, sinh sống chủ yếu ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa... Những đặc điểm, tính chất và điều kiện tự nhiên đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ANTQ.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng Công an từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các giải pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Công an xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong bám cơ sở tuyên truyền Đề án Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Theo đó, đã tích cực phối hợp các cấp, ngành tổ chức tốt các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ bà con Nhân dân cải thiện cuộc sống, góp phần hạn chế phát sinh vi phạm pháp luật. Đặc biệt, chỉ trong vòng 9 tháng năm 2023, Công an tỉnh đã tiên phong, đi đầu triển khai và hoàn thành xây dựng, bàn giao 3.533 căn nhà trao tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An với tổng giá trị gần 180 tỷ đồng từ các nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, Công an tỉnh.

Cùng với đó, phát huy, củng cố tốt vai trò của các lực lượng nòng cốt cơ sở trong việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo các chủ trương của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hiện nay, Công an Nghệ An đã bố trí hơn 2.650 đồng chí Công an chính quy tại 460 xã, phường, thị trấn và mới nhất đã chủ động tham mưu UBND các cấp bố trí hơn 11.400 đồng chí tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho 35 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2013 - 2023. Ảnh tư liệu: T.C

Với các giải pháp cụ thể, Nghệ An hiện là tỉnh dẫn đầu cả nước về các mô hình, điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đến nay, có 15 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng trên toàn quốc. Nổi bật là mô hình “Xã sạch về ma túy” tại 158 xã, phường, thị trấn; 98 điểm “Khối, xóm, thôn, bản sạch về ma túy”; mô hình “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh, trật tự” ở huyện Quỳnh Lưu; mô hình “Dân vận khéo” trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự vùng đồng bào có đạo của Công an huyện Hưng Nguyên; mô hình “Dân vận khéo trong công tác tái hòa nhập cộng đồng” ở TX Thái Hòa ….

Theo tổng hợp của Công an tỉnh, riêng giai đoạn 2013 – 2023, thông qua phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhân dân đã cung cấp 6.292 tin báo tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 2.020 vụ tội phạm hình sự, 1.940 vụ ma túy; bắt giữ và vận động đầu thú hơn 500 đối tượng truy nã; phát hiện, thu giữ và vận động quần chúng giao nộp 100 súng quân dụng, 1.450 súng tự chế, 204 khẩu súng săn, 88 lựu đạn, 704 viên đạn, 26 quả bom bi, 30 quả mìn, gần 183 kg thuốc nổ, 4.003 kíp nổ, 1.876m dây cháy chậm, 1.792 kích điện, 1.916 dao, kiếm, 354 côn, 3.700 đồ chơi nguy hiểm; cảm hóa được 2.178 người lầm lỗi tiến bộ, 970 người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng...

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự của cả nước, Công an tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, đồng thời tiếp tục xây dựng mới các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sát hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp công tác bảo đảm ANTT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ sớm, từ xa và thực hiện tốt phương châm “Lấy cơ sở làm trung tâm; xây dựng xã, phường, thị xã, thôn, xóm, khối, bản thành pháo đài vững chắc trong công tác bảo đảm ANTT”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…