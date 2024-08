Pháp luật Phát huy truyền thống, Công an Nghệ An quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024) và 19 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005 - 19/8/2024), phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đặng Cường (Thực hiện) • 17/08/2024 7:30

P.V: Đồng chí có thể khái quát về những thành tựu mà lực lượng CAND tỉnh Nghệ An đạt được trong 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt là những năm gần đây?

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh: Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An ra đời, phát triển gắn với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND. Suốt 79 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, sự phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh và sự giúp đỡ của Nhân dân, Công an Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) và Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà người có công và gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Minh Khôi

Trong khí thế sục sôi của những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, Công an Nghệ An đã kề vai sát cánh cùng quân và dân tỉnh nhà nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền non trẻ, bảo vệ Nhân dân.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, đã phát động các phong trào “3 không”, “phòng gian bảo mật”, hình thành nên thế trận lòng dân vững chắc, góp phần cùng dân và quân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã cùng với nhân dân và các lực lượng vũ trang bảo vệ an toàn cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tính mạng và tài sản của nhân dân; làm thất bại âm mưu phá hoại của địch, góp phần quan trọng trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công an Nghệ An triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Công an Nghệ An đã nhanh chóng đổi mới tư duy, đối sách và các mặt công tác nghiệp vụ. Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của Mỹ và các thế lực thù địch; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, đất nước.

Những năm gần đây, với mục tiêu đưa Nghệ An ra địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung cao độ, liên tục từ khâu sớm nhận diện, phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đến khâu lập các phương án, kế hoạch, chuyên án đấu tranh, kéo giảm tội phạm bền vững (6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 giảm 13,8%).

Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Đặc biệt, triển khai hiệu quả của Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, đến nay, đã làm sạch 27/27 xã biên giới, 4 đơn vị cấp huyện và nhân rộng 195 xã, phường, thị trấn “sạch về ma túy”; là địa phương đi đầu trong đấu tranh với nhiều loại tội phạm như “tín dụng đen”,... Triển khai toàn diện, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, góp phần duy trì, giữ vững thành tích 8 năm liên tiếp được Bộ Công an xếp thứ nhất về cải cách hành chính.

Công an Nghệ An đã duy trì thường xuyên các chương trình đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo, với mỗi năm vận động, hỗ trợ khoảng 8 tỷ đồng ủng hộ Tết Vì người nghèo; tổ chức hơn 300 cuộc tình nguyện phục vụ thực hiện chương trình “xóa đói, giảm nghèo”, “xây dựng nông thôn mới” với nhiều mô hình. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã vận động, xây dựng tốc lực 3.553 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở cho các địa phương các huyện biên giới, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Những ngôi nhà thực hiện từ nguồn vận động của lực lượng Công an đã hoàn thành bàn giao cho hộ nghèo bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

P.V: Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục được Công an Nghệ An chú trọng đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn?

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh: Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng Công an từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các giải pháp xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đến nay, đã có 15 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng trên toàn quốc.

Riêng 6 tháng đầu năm 2024, tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An” (đến nay, đã nhân rộng tại gần 500 điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 100% trường THPT).

Màn diễu hành ra mắt lực lượng đến từ các khối Công an tỉnh và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: Minh Khôi

Phát huy, củng cố tốt vai trò của các lực lượng nòng cốt cơ sở trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" theo các chủ trương của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hiện nay, Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí hơn 2.650 đồng chí Công an chính quy tại 460 xã, phường, thị trấn và mới nhất đã chủ động tham mưu UBND các cấp bố trí hơn 11.400 đồng chí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đặc biệt, tháng 4/2024, Công an tỉnh đã chủ động đề xuất và được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý giao Công an tỉnh Nghệ An triển khai “thí điểm” đầu tiên của cả nước trong việc phối hợp Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh tham gia công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, toàn diện.

P.V: Với những kết quả nổi bật đã đạt được, Công an Nghệ An đã vinh dự nhận được những phần thưởng cao quý nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh: Chặng đường lịch sử 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Nghệ An đã nối tiếp hun đúc nên những truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Công an Nghệ An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng: 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập; 3 Huân chương Lao động; 22 tập thể và 9 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 2.500 phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt, ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An, ngày 11/3/2024. Ảnh: Thành Cường

P.V: Phát huy truyền thống gần 80 năm của lực lượng Công an nhân dân, trong thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy và triển khai những kế hoạch, nhiệm vụ gì để bảo vệ sự bình yên của đất nước, hạnh phúc của nhân dân?

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh: Trong thời gian tới, đặc biệt là thời điểm cuối năm 2024 và năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là giai đoạn quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, Công an Nghệ An xác định các nhiệm vụ trọng tâm:

- Thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; gắn kết chặt chẽ giữa công tác bảo đảm ANTT với phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an dân, an sinh xã hội.

Ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn Nghệ An; Công an Nghệ An nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Nữ CSGT điều tiết giao thông. Ảnh: Minh Khôi - Đức Anh

- Tập trung tham mưu, xử lý hài hòa các vấn đề tôn giáo, dân tộc, “xung đột xã hội”, mâu thuẫn trong Nhân dân; bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội và giải quyết tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2025, Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội lần thứ XV của Đảng.

- Không để hình thành băng, ổ nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội gây bức xúc trong Nhân dân. Tập trung “làm giảm, làm sạch, giữ sạch” địa bàn cấp xã, xây dựng thêm nhiều huyện, thành phố, thị xã sạch về ma túy, đặc biệt là phấn đấu xây dựng “Thành phố Vinh sạch về ma túy”. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế, môi trường…

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, thực hiện hiệu quả Đề án số 06/CP của Chính phủ, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, tạo lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

- Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, trước mắt là tập trung đối với một số lực lượng được Bộ Công an xác định ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phấn đấu năm 2024, Đảng bộ Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”, Công an Nghệ An được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”...

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!