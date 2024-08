Pháp luật Công an Nghệ An và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không Sáng 02/8, Công an tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết và ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an ninh an toàn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Cao Loan

Theo báo cáo tại Hội nghị: Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT, an ninh an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn 2019 - 2024, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương xây dựng, triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT tại Cảng hàng không quốc tế Vinh và khu vực giáp ranh. Trong đó, phối hợp, trao đổi thông tin, triển khai kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho 28 chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang chuyên chở các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phái đoàn ngoại giao các nước về thăm, làm việc tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Tuấn

Hai bên cũng đã phối hợp, lập biên bản xử lý 15 vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn hàng không, 28 vụ việc liên quan đến trật tự, an toàn giao thông xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Qua đó kịp thời, chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm ANTT, an toàn hàng không, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, mất an ninh, an toàn hàng không.

Đại diện lãnh đạo Công an Nghệ An và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ký kết quy chế phối hợp bảo đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Cao Loan

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Vinh thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân quanh khu vực vành đai sân bay các quy định pháp luật về an ninh, an toàn hàng không dân dụng, các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, góp phần giữ vững ổn định ANTT tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Cảng hàng không quốc tế Vinh có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp. Ảnh: Trọng Tuấn

Phát huy những kết quả đạt được, 02 đơn vị đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, Công an tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tặng giấy khen cho 07 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.